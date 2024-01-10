選前3天！林右昌再回基隆輔選　籲集中選票投給鄭文婷

▲內政部長林右昌（右）回基隆固本輔選。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

內政部長林右昌今（10日）上午趁開會前，來到基隆陪同基隆立委候選人鄭文婷與不分區立委候選人王正旭參拜慶安宮，並在國策顧問，也是慶安宮主委童永的陪同下，送上代表凍蒜、好采頭及包中意涵的吉祥物給鄭文婷，預祝鄭文婷順利高票當選立法委員，隨後立即車隊掃街安樂區。

林右昌表示，今天特別撥空先到基隆慶安宮陪同鄭文婷參拜及車隊掃街安樂區。目的就是為了守護基隆這席，因此前來陪同支持鄭文婷參拜及車掃。過去一年在國民黨執政下，導致市政停滯。因此要特別向基隆市民拜託，1月13日懇請擦亮眼睛，全力支持6號鄭文婷。

鄭文婷表示，非常感謝林右昌部長撥空回到基隆，這代表著林右昌與自己都非常堅定地守護台灣。過去有林右昌部長與蔡適應立委積極努力建設，讓基隆充滿榮光，包含國門廣場、市港再生、東岸廣場、人行道改善計畫等。她又說，但現在基隆市有一個公子哥當市長，不到一年基隆就就已經市政吊車尾，基隆不需要再有公子哥當立委。呼籲基隆市民集中選票全力支持6號鄭文婷，讓6號鄭文婷進入立法院為基隆爭取更多建設與福利，重新找回基隆人的光榮感。

林右昌與鄭文婷、王正旭車隊掃街安樂區，沿路里長及市民都熱情揮舞旗子，鳴放鞭炮祝賀2號賴清德總統蕭美琴副總統及基隆立委6號鄭文婷凍蒜。