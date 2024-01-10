柯文哲推新競選廣告「我相信」　喊話「台灣，該向前走了！」

▲柯文哲「我相信」競選廣告。（圖／翻攝自YouTube／柯文哲）

記者袁茵／台北報導

民進黨總統候選人賴清德日前推出「在路上」競選廣告，找來總統蔡英文一起合拍，引發外界廣大迴響，更是讓競選廣告大戰開打。面對賴清德日前又釋出「投票的力量」廣告，批評投給藍白會讓台灣倒退，民眾黨總統候選人柯文哲10日推出「我相信」競選廣告，以感性的聲音呼籲「台灣該向前走了」，道出人民祈求公平正義的心聲。

柯文哲競選辦公室10日發布最新競選廣告「我相信」，影片呈現積極、希望的力量，所有拍攝者皆為柯文哲競選辦公室招募的支持者，共同手持「我相信」紙板，面帶微笑，期待走向光明新未來。

柯文哲競選辦公室發言人陳智菡表示，相較於賴清德陣營最後推出的競選廣告「投票的力量」，用「演」的、演成投給在野黨台灣會倒退，或以高超特效，美化民進黨的執政無能、掩蓋種種執政重大缺失，鋪天蓋地買廣告，營造「在路上」的假象，其實整支影片幾乎全為特效，蔡英文駕駛的車甚至根本沒有上路。

陳智菡提及，侯友宜最新推出的競選廣告，更是猶如在向2008年馬英九競選廣告「改變的力量」致敬，大片雲海、空拍、串聯藍營眾縣市首長助陣，與2008年的廣告極為相似，卻看不太到總統候選人侯友宜的角色，也忽略老百姓真正在意的議題。

陳智菡指出，有別於藍綠廣告砸重金拍攝競選廣告，「我相信」廣告拍攝者皆為無償前來，柯文哲競選總部於12月底，發出招募令後僅半天，便湧入超過400封報名信，不少人攜家帶眷來應徵，希望參與大選，以最堅定最真實的人民力量，實踐「真正的」政黨輪替，將柯文哲送入總統府，帶領台灣重回亞洲中心、重拾國人光榮驕傲。

而柯營的「我相信」廣告一開始，分別感謝國民黨、民進黨過去貢獻，國民黨蔣經國、李登輝前總統時代，曾為中華民國奠定經濟繁榮的基礎，民進黨的民主前輩則為台灣帶來民主自由。然而兩黨為了搶奪權力，互鬥內耗20多年，陷於意識形態，卻犧牲了台灣的美好未來。

廣告旁白最後以溫暖感性的聲音呼籲，「台灣，該向前走了！」也道出人民祈求和平穩定、樂業安居、公平正義的心聲。柯文哲競選總部說，柯文哲相信人民的力量，會用盡全力，為下一代打造光明未來，讓我們用最正面的力量、一起深呼吸，勇敢向前，全力衝刺、邁向勝選。