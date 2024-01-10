趙少康挺蔣欣璋車掃　騎士秒停車狂比3號！吳秉叡選前1天合體蕭美琴

▲吳秉叡對上蔣欣璋。（圖／翻攝自臉書）



記者朱祖儀／綜合報導

選舉倒數只剩3天，進入最後衝刺階段，新北第4選區立委候選人也把握最後時間。其中國民黨候選人蔣欣璋連日都和黨內大咖一起進行車掃，昨（9）日和同黨副總統候選人趙少康一起車掃時，還遇到支持者特別停車向他們比3號，覺得很感謝；民進黨候選人吳秉叡則要選在選前一天車掃，希望大家一起站出來支持。

身為政壇新人的蔣欣璋在選前積極拜票，一連3天都和國民黨大咖一起掃街，昨日在趙少康的陪同下，走遍新莊大小巷，看到原本坐在家裡的人，急忙衝出家門和他們打招呼，還有騎士特別停下來，對著他們賣力比3，讓他相當感謝，也希望大家給他們機會力拚政黨輪替。

從照片中也看到，蔣欣璋和趙少康的車子旁邊，站了一群手拿國旗的支持者，看起來相當熱情；還有確實看到一名戴安全帽的騎士對著車內，高高舉起比著3的雙手，看起來確實相當熱情。

▲支持者賣力比3。（圖／翻攝自臉書）



力爭3連霸的吳秉叡在當地深耕多年，雖然選情看似安穩，但也擔心被誤會是「躺著選」，因此在選前一天的最後關頭，將和民進黨副總統候選人蕭美琴一起在新莊車掃，且剛好他和賴清德、蕭美琴的號次都是2號，因此希望有大家如果剛好碰到他們，也可以比YA支持一下。

日前新北市選委會舉辦立委政見發表會，由於當時吳秉叡缺席，因此對手蔣欣璋提出質疑，「是因為沒政績、沒政見，還是心中沒新莊？」對此，吳秉叡表示，政績和政見落實在每一天，不需要在政見會才說出來，他這次也提出345政見，包括3個保護、4個利民、5個升級，期望推動台灣再次勇敢向前，守護民眾權益。