人口結構特殊！台東出現3處「1人專屬投票箱」　投給誰馬上曝光

▲台東部分投票箱只有1張選票。（示意圖／記者周宸亘攝）

文／中央社

台東人口結構特殊，立委選舉出現3個票箱各只有1張選票，選民投給誰，開票後馬上曝光；另外，台東縣今年有5人申請返國行使選舉權，2男3女都在台東市區。

台東選委會公告第16屆總統、副總統及第11屆立委選舉投開票所，總計有236個。台東因人口結構緣故，許多投開票所的投票箱除總統副總統、政黨選票、區域立委外，還有平地原住民及山地原住民2種票箱。

根據台東縣選委會調查，236個投票箱有5個票箱只有1張選票，選民投給誰，開票後馬上曝光，因此有2人申請與附近投票所合併，避免曝光；但仍有3人維持在自己的投開票所投票。

台東縣選委會第一組長蘇基山今天接受中央社記者訪問表示，台東因人口結構特殊，許多選區內只有1名平地原住民或是1名山地原住民，雖然只有1人，仍要設投票箱。

蘇基山指出，今年立委選舉有4名平地原住民、1名山地原住民「1人1個專屬投票箱」，選委會事先詢問這5名選民，其中有2人擔心投票曝光，同意併到附近投開票所，另有3人維持在原有投開票所投票，選委會尊重3人意願。

蘇基山表示，台東今年選舉有2男3女申請返國行使選舉權，都是在台東市區。