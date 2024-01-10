基隆大班幼兒藝術劇場初體驗　謝國樑：打造成最有愛城市

▲基隆大班幼兒藝術劇場初體驗。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府規劃大班幼兒進入演藝廳觀賞劇團表演已邁入第八年，今（10日）起連續3天共5場的「大班幼兒藝術劇場體驗」活動，預計約3100名幼兒與陪同家長及學校教師會入場，共享美好的藝文時光。首日由市長謝國樑陪同全市公私立大班生以及伊甸基金會早療班的學童，一起在基隆表演藝術中心演藝廳，觀賞體驗如果劇團表演的《麥走!玩具小偷》。

謝國樑表示，市府團隊努力讓孩童在基隆成長的過程中，有舒適且多元學習的環境，「大班幼兒藝術劇場體驗」活動即具備這些優質的教學特性，感謝趙自強團長率領如果劇團，至基隆帶來精湛的演出與安排豐富的體驗活動。

▲基隆市長謝國樑致詞。

謝國樑同時也向在場的幼童們介紹室內兒童樂園的佈建情形，繼2023年完成4座室內兒童樂園，2024年尚有3座室內兒童樂園依序落成，當一區一室內兒童樂園完成後，屆時可能推出7座室內樂園的集章活動，小朋友與家長們敬請期待。

教育處代理處長楊桂杰表示，本次兒童劇團表演的劇目《麥走！玩具小偷》，內容講述玩具國裡自從皮大王到來後，不僅將玩具通通搶走，也把反抗他的人變成木頭人。為了拯救玩具王國小恐龍們能抓到皮大王，並讓他真心說中「我最喜歡跟大家一起玩」讓王國恢復運轉，演員們藉由與觀眾們互動的冒險歷程，讓孩童們與皮大王，一起變成真心喜歡分享的快樂大王。

基隆近年來努力打造成最有「愛」的城市，自幼即教導孩童如何分享「愛」，今年劇場體驗活動持續邀請伊甸基金會的早療班學童共同觀賞，特別在藝文平權面向融入愛與分享的觀念，讓畢業於基隆的大班生，皆能擁有最美好的共同回憶。