台大推「Gap Year免上課拿學分」　學生挑戰無動力帆船橫越太平洋

▲台大學生參與探索學習計畫的人數倍增，激發學生勇敢追尋內心嚮往。（圖／台大提供）

記者許敏溶／台北報導

台大創新設計學院推動「探索學習計畫」，讓學生在不休學下，前往企業實習或創業、海外體驗、志工服務等活動。台大指出，該計畫推動近3年共有96位學生參與，光是112學年第2學期就有32人參與，人數倍數成長，且學生探索面向多元，有的在加拿大舞團實習舞動人生，或挑戰無動力帆船橫越太平洋的航海王，希望鼓勵更多同學勇敢追尋內心嚮往。

台大創新設計學院從110學年起推動「探索學習計畫」，打開既有學制彈性，申請通過學生不僅不用到學校、保有學籍，還可前往企業實習或創業、海外體驗、志工服務等活動，為期1到2學期，完成還可獲得1到6學分，是台灣第一個執行空檔年（Gap Year）方案的大學。

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台大副校長丁詩同曾擔任探索學習計畫導師，指導學生在馬場實習並進入實驗室。丁詩同指出，該方案至今共有96位學生參與，112學年第2學期就有32位學生參與，人數倍數成長，對於勇於踏出舒適圈，他感到非常興奮，也期盼台大學生在探索旅程中活出精彩生命。

▲台大副校長丁詩同（右二）、教務長王泓仁 （右三），感謝推動探索學習計畫的師生。（圖／台大提供）

台大創新設計學院社會創新研究中心主任黃韻如表示，探索是一種心態加勇氣，台大學生探索面向多元，有的在加拿大舞團實習舞動人生，有的挑戰無動力帆船橫越太平洋的航海王，有的則是找回身體健康學習動機等。

台大教務長王泓仁則說，台大在制度中開創彈性與可能，接住各種不同學習需求的學生，他也鼓勵同學勇敢追尋內心嚮往，期盼更多從事探索學習學生的故事，能激勵更多同學勇敢追夢。

根據台大統計，112學年第1學期，共有19位台大探索學習學生，分別在墨西哥、加拿大、美國、英國、法國、台灣等地留下足跡，世界就是他們學習的教室，投入航海、舞團、背包旅行、國內打工換宿、國外打工度假、閱讀、創業、經營社團以及找回學習動機等。

台大表示，從學生反饋中，發現學生並不盲目追求世俗意義上的具體成果，反而是深具個人特色學習，故當選擇權回到學生身上時，能專心致志追尋心所嚮往，活出人生使命與價值。這也呼應台大學務長朱士維鼓勵學生時所說，「念大學不要再把修課當成最重要的事情，要讓自己變成一個可以創造價值的人，變成從接受者變成給予者，探索學習就是一個很好的機會。」

▲台大探索學習計畫人數倍增，圖為參與學生分享參與探索學習對自己的改變。（圖／台大提供）