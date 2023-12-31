台大學生墜40m深邊坡！受困一夜獲救　直升機吊掛救援畫面曝

▲ 台大學生登咲咲山墜落邊坡獲救，今早由空勤黑鷹直升機吊掛送醫 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲、吳佩蓁／台東報導

台大登山社13人昨（30日）攀登台東鄉海端鄉咲咲山，因天氣因素取消返程時，一名沈姓學生不慎墜落約40公尺深的邊坡，受困一夜後，今早7時48分許搜救人員接觸到沈同學，但他臉部受傷且無法行走，搜救人員先將他搬運到空曠處，再由空勤黑鷹直升機吊掛送醫，於11時30分左右抵達台東馬偕醫院。

台東縣消防局表示，台大登山社13人30日計畫攀登海端鄉咲咲山，因行程延誤天氣不佳取消返程，於海拔700公尺古道上休息時，一名20幾歲沈姓學生墜落邊坡約40公尺，警消獲報後隨即通報關山大隊已集結山專隊人員完畢出發搜救，但因天色昏暗不利搜救，先在新武橋登山口紮營。

▲ 搜救人員今早找到沈同學，先將他搬運至團行人員紮營處 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東消防局表示，今清晨派出5名警消及6名義消自新武橋附近大空地出發，6時48分許找到台大登山社一行人，約1小時後找到沈姓學生，下放深度超過50M，沈同學臉部受傷，不能行走，生命跡象穩定，因此搜救人員先給予頸圈、SKED固定及包紮止血，但由於他墜落處為密林無法執行直升機吊掛，9時12分先將他搬運至團行人員紮營處。

空勤總隊直升機於10時38分到達，20分鐘後完成吊掛，11時29分將沈同學自豐年機場送往台東馬偕醫院急救。沈男被發現時意識清楚，生命徵象穩定，僅頸部痠痛，左眼瘀青、左側額頭及左側臉頰各有一處約擦傷。

▲沈同學臉部受傷，不能行走，幸生命跡象穩定 。（圖／記者楊漢聲翻攝）