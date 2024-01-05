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北市第6選區／喊大麻、性交易合法化　台大畢業的他超狂政見一次看

▲台灣維新立委候選人朱翊銘參與公辦政見會。（圖／翻攝自YouTube／台北市選委會）

▲台灣維新立委候選人朱翊銘參與公辦政見會。（圖／翻攝自YouTube／台北市選委會）

實習記者石嘉豪／台北報導

台北市選委會今（5）日舉辦第5至8選區立委候選人政見會，其中，第6選區台灣維新政黨立委候選人朱翊銘先是開酸，國民黨立委候選人羅智強是躺著選，接著並拋出多項超狂政見，包括，支持大麻、毒品、性交易合法化、無產階級專政、身份證應取消性別欄、生理女可以加入黑道、火鍋不加芋頭等項目。

朱翊銘表示，因為和台灣維新的台獨立場一致，所以，選擇加入這個政黨，他相信台獨也是很多年輕人所支持的。同時，朱還提到，對手羅智強是躺著選，甚至說羅智強所寫的政見欄，自己只要花10分鐘，就能寫出來。

朱翊銘接著表示，自己是台大政治系輔哲學系畢業的，在政見欄中也可見朱翊銘其它的經歷，包括：曾任酒店公關、AV男優、手天使、中研院人文講座助教、台大大陸社、台大學生會福利部，還曾因抗議台北市長候選人電視辯論不公，被電台告妨害自由，以及因為參與社運被告妨害公務入監服刑。

▲台灣維新立委候選人朱翊銘政見欄。（圖／翻攝自中選會官網）

▲台灣維新立委候選人朱翊銘政見欄，點圖放大。（圖／翻攝自中選會官網）

此外，朱翊銘的現任經歷則是，性產業經紀、夜店酒吧從業者。然而，朱翊銘說，他參選想推動的就是，大麻合法化、性交易合法化、無產階級專政、身分證應取消性別欄位、下修性行為合法的年紀、火鍋不加芋頭等政見。

朱翊銘說明，大麻具有醫療效果應開放使用，與此同時，也有其它被汙名化為毒品的藥物，其實在晚近的醫學研究中，被發現可以有效改善精神疾病的狀況。

朱翊銘還跟大家保證，其實很多被定義為毒品，如果只是適量使用，是不會上癮、危害性也不高，因此，將這些藥物除罪化也是他的主張。「我不會說這些物品沒有危害，但做很多事情都是有危害性的，像是喝酒、抽菸也有，但並沒有違法。」

至於大麻合法化之外的政見，朱翊銘進一步說明，關於性交易合法化，他因為自己的經歷，看過很多這方面的行業，在面試時，都是偷偷摸摸進行，其實性工作者的勞權、安全都是不受保障的，所以，他才希望相關立法能趕快通過。

最後，朱翊銘還提到，性別是流動的，所以身分證應該取消性別欄位，以及，下修性行為的年紀，是因為他看到現在社會發生性行為的年紀已經愈來愈小，他自己就認識16歲就發生過性行為的朋友，所以，他主張法律應該要與時俱進。

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