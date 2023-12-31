賴清德稱任內核定管中閔上任　柯志恩還原始末轟：這是「功德」？

▲2023年1月7日柯志恩將立委任內獲得的卡管案「機密」文件親送給管中閔。（圖／翻攝自柯志恩臉書）

記者江采蓁／綜合報導

民眾黨總統候選人柯文哲昨在電視辯論會上質疑民進黨總統候選人賴清德對台大卡管案、前新竹市長林智堅論文抄襲的立場，賴清德反擊，「管中閔能擔任校長，是我擔任行政院長任內核定的。」對此，國民黨智庫執行長柯志恩31日就在臉書還原始末大轟，「核定管中閔上任，是賴清德的『功德』嗎？」

柯志恩表示，昨在辯論會上賴清德回應卡管案，竟說管中閔可以擔任台大校長，是自己擔任行政院長任內核定的，她直言，「聽到如此毫無羞恥與反省的違心之論，差一點沒讓我從椅子上跌下來！」

柯志恩痛批，因為這段荒唐、粗暴、野蠻的卡管案延燒354天（2018年1月5日台大遴選出管中閔為新校長至2019年1月8日管中閔終於上任），如火如荼展開無情追殺，恰好就在賴清德擔任行政院長任內（2017年9月8日至2019年1月14日），縱使無法證明賴清德是最大主謀，但一人之下的行政院長絕對難逃縱容、包庇的重大罪嫌。

「面對如浪襲來的質疑，賴清德居然以最後核定來說嘴、邀功，莫非他以為台灣社會都集體失憶了嗎？」柯志恩再批，賴清德毫無羞愧、反省之心也就罷了，但要一手遮天、說謊硬抝到地表以下的程度，「只能說刷新三觀、嘆為觀止、賴皮厚度、令人作噁！」

柯志恩指出，卡管案發生在第九屆立委任內，她也目睹這段台灣高教史上的大醜聞，更為了捍衛大學自主的理念，挺身和蔡政府各部會周旋力抗、奮戰不懈，她除了嚴厲質詢卡管案潘文忠、吳茂昆和葉俊榮三位教育部長，也多次怒批那些隱身幕後的闇黑勢力，企圖藉由「秘密會議」、集合所有部會，對一位準校長展開無情的凌遲、霸凌與恐嚇，「卡管案讓我見識政治的卑劣、醜陋與惡質，也讓人心寒民進黨對一位大學校長不擇手段的追殺，令人唾棄、更深惡痛絕！」

柯志恩強調，事實上，最後管中閔沒有被卡管集團擊垮，要感謝台灣各界堅持是非善惡、捍衛大學自主與正義公理的力量凝聚，更要敬佩管中閔忍辱負重、在凌厲邪惡的攻擊下依然堅毅勇敢、負重前行，所幸最後邪不勝正，也慶幸身為台大教授的葉俊榮，尚有知識分子的良知未泯，更不願對不起台大師生，並在台大校史上留下汙點。

但柯志恩認為，更重要的原因是，2018年11月24日民進黨在九合一選舉大敗，賴清德已表態請辭行政院長、未來政院也將改組，同年12月24日葉俊榮決定「對台大遴選委員會的決議勉予核定」，才終結卡管的鬧劇。

「 所以，管中閔校長得以上任，百分之百不是賴清德突然良心發現或大發慈悲，更不是他的功德一樁」，柯志恩表示，真正原因是2018年11月九合一民進黨慘敗，賴清德在臉書上表示已向總統請辭，只因總預算案在2019年1月10日才經立院通過後，賴清德再次向蔡英文請辭獲准，1月11日賴內閣總辭。

柯志恩直言，如果不是因為九合一民進黨慘敗，如果不是因為葉俊榮生米煮熟飯，如果不是賴清德自己請辭院長，真難想像卡管案還要再胡鬧多久，如今賴清德竟大言不慚說是他任內核定，企圖洗刷加害人的罪惡，並想攬功推過，「如此厚顏無恥、欺世盜名之輩，有何資格榮任總統大位？」