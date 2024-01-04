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台大文學院首開「生成式AI」選修課　從哲學角度切入人工智慧

▲▼台大校門、台大大門、椰林大道。（圖／記者許敏溶攝）

▲台大文學院首度開設生成式AI選修課，鼓勵學生跨領域學習。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

生成式AI（人工智慧）浪潮席捲全球。因應時代趨勢並鼓勵學生跨域學習，台大文學院邀請圖資系、戲劇系、電機系名師，在下學期開設三門選修課程，其中一門為「生成式人工智慧導論」，該課程從基本概念著手，教導學生運用大型語言模型API搭建應用及訓練語言模型，嘗試從哲學、社會科學角度切入思考AI議題，不會讓文學院學生感到難以理解。

聊天機器人ChatGPT在去年掀起熱潮，台大在去年先公布「針對生成式AI工具之教學因應措施」，釐清課程使用AI工具規範。各學系也陸續開設生成式AI課程，其中台大文學院邀請電機系教授李宏毅開設「生成式人工智慧導論」，開放550人選修。

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根據「生成式人工智慧導論」的課程大綱，這門課在於讓學生理解生成式人工智慧的基本原理。通過掌握這些原理，學生不僅能夠明白這些技術的可能極限，更能夠開始思考生成式人工智慧的實際應用。且課程不預設學生有預先修過機器學習相關課程，讓學生完成此課程後再修習機器學習相關課程。

台大中文系指出，文學院首次嘗試跨域銜接人工智慧領域，開課教師特別給予文學院學生名額並以人工加簽方式選課，只要是文學院學生選課都會給予加簽。

台大中文系表示，過去新生入學有曾有家長反映，中文系或文學院都應思考AI發展趨勢，且不少文科生對AI抱有興趣，同時也感到些許陌生與害怕，但這次邀請教師不只原專業強，並嘗試從哲學、社會科學角度切入思考人工智慧議題，不會讓文學院學生感到難以理解。

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