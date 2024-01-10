藍拚總統逆轉！　造勢避跳「抖音神曲」防抹紅

▲國民黨原規劃高雄場造勢讓立委候選人等上台跳抖音神曲〈科目三〉，後來緊急改成〈愛你〉。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

中國介選議題延燒，國民黨為防止被貼紅標籤，據了解，此次大選除了強調本土連結外，還特意淡化中國因素，原先國民黨總統候選人侯友宜7日在高雄夢時代廣場前的大造勢，地方一度安排立委候選人上台跳抖音神曲〈科目三〉，但遭黨內青年幹部極力反對，才改跳藝人王心凌的〈愛你〉。

藍營人士直言，國民黨被貼親中標籤已不是第1次，對相關議題本就該更加謹慎及敏感，「怎麼會有人想到要跳抖音歌曲？」但該人士也說，若是民眾黨總統候選人柯文哲陣營的話，搞不好反成為加分議題，「〈科目三〉大概可以變成〈柯目三〉吧！」這就是藍白之間的差異，包括選民結構及社會包袱等，藍未來必須思考如何改變體質。

另一方面，9日下午發生全台民眾收到「國家級警報」簡訊，內容顯示中國已於下午3時4分發射衛星，飛越南部上空，引發民眾熱議。國民黨為此也在第一時間發出反擊，批評是「國家簡訊介選」，2024競選發言人凌濤表示：「我想請問民進黨政府，你們是不是藉中共發射衛星來介選？是不是故意謊稱是飛彈來欺騙民眾，製造恐慌？」立刻將介選話題，反拋回民進黨。

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