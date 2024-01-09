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奶爸「看妹」太專心...下秒嬰兒車撞樹孩噴飛！網笑：不是親生

高雄一名粗心的父親沒仔細看路，把小孩推去撞樹。（翻攝自臉書粉專「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」）

▲高雄一名粗心父親看正妹看得出神，竟把小孩推去撞樹。（翻攝自臉書粉專「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」）

圖文／鏡週刊

一名網友日前把車停在高雄市路邊，意外拍下一名推著嬰兒車的父親，看路人失神把車推去撞樹的搞笑過程，影片曝光掀起網路熱議。

臉書粉專「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」近日分享一部影片，只見一名推著嬰兒車的父親，疑似看正妹看出神，直接把小孩推去撞樹。

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從影片可見，事發地點發生於高雄大立百貨前的人行道，男子推著嬰兒車，這時前方走來一對男女，沒想到男子的目光盯著迎面而來的女子，沒注意到手中嬰兒車的去向，接著嬰兒車輕輕撞上前方的樹，車上的小孩摔下車，男子才突然回神，趕緊扶小孩坐回車上。

影片曝光後，不少網友紛紛調侃，「爸爸帶娃，活著就好」、「這個爸爸看起來忍很久了」、「看妹子？」「爸爸我是不是今天一定得死」；也有網友指出，嬰兒車上的小孩看起來已大到不需要坐車，「這麽大了還坐娃娃車！？」「很想問的是孩子幾歲了」。

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