奶爸「看妹」太專心...下秒嬰兒車撞樹孩噴飛！網笑：不是親生

▲高雄一名粗心父親看正妹看得出神，竟把小孩推去撞樹。（翻攝自臉書粉專「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」）

圖文／鏡週刊

一名網友日前把車停在高雄市路邊，意外拍下一名推著嬰兒車的父親，看路人失神把車推去撞樹的搞笑過程，影片曝光掀起網路熱議。

臉書粉專「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」近日分享一部影片，只見一名推著嬰兒車的父親，疑似看正妹看出神，直接把小孩推去撞樹。

[廣告]請繼續往下閱讀...

從影片可見，事發地點發生於高雄大立百貨前的人行道，男子推著嬰兒車，這時前方走來一對男女，沒想到男子的目光盯著迎面而來的女子，沒注意到手中嬰兒車的去向，接著嬰兒車輕輕撞上前方的樹，車上的小孩摔下車，男子才突然回神，趕緊扶小孩坐回車上。

影片曝光後，不少網友紛紛調侃，「爸爸帶娃，活著就好」、「這個爸爸看起來忍很久了」、「看妹子？」「爸爸我是不是今天一定得死」；也有網友指出，嬰兒車上的小孩看起來已大到不需要坐車，「這麽大了還坐娃娃車！？」「很想問的是孩子幾歲了」。

更多鏡週刊報導

中國妹子要為黑洋腸生100孩子 今懷孕5月轉找有錢男相親！被爆曾拍AV

她從小與母相依為命！父神隱45年突現身討扶養費 結局曝光

德州飯店大爆炸21傷！街上散落建築物碎塊 人員逃出滿臉血