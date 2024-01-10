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2寶媽婚後沒激情！每月「找牛郎3次」罪惡求救：該怎麼戒？

人妻自曝因為無性生活，所以沉迷找牛郎排解生理需求。（示意圖，photoAC）★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

▲人妻自曝因為無性生活，所以沉迷找牛郎排解生理需求。（示意圖，photoAC）

文／鏡週刊

老夫老妻有時候對彼此都失去新鮮感，一名人妻在臉書社團「靠北婚姻2.0」發文抱怨自己跟老公結婚15年，雙方之間已經失去激情，只剩無性生活，她靠找牛郎排解欲望，卻又有罪惡感，不知該如何戒掉找牛郎的習慣。

這名38歲人妻結婚15年，平常是一名白領上班族，育有兩子，多年婚姻早已磨光夫妻間新鮮感，長年過著無性生活，但自己還是有生理需求需要排解，因此仍會找牛郎紓解欲望。

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她每月都會找牛郎尋歡2到3次，但只是純粹解決生理需求，不談感情，然而同時卻會產生罪惡感，想要離婚，可是老公卻死不肯離婚，因此不知該如何是好，只好尋求網友意見，「該如何戒掉去找牛郎的習慣？」

貼文曝光引發網友熱議，部分網友同理她的處境，認為「如果你還愛老公，就當生理需求；如果不愛，就更不用戒拉」「這樣真的好難熬，夫妻感情平淡的如此，也撐著可能希望老了彼此互相照顧吧，不過感覺找牛郎妳心裡一定也是非常的空虛」「大家都不想碰對方，那還有愛情嗎？如果有愛情，可以試著協議各自在外付錢找人解決，但不能有小三小王。但如果愛情都沒了，就離了吧」、「適合你們的模式就是好模式」。

另外則有網友歪樓好奇去牛郎店的經歷，「大家都比較好奇牛郎收費欸」「想知道牛郎怎麼找？一次多少錢？」「好奇哪裡的牛郎？帥嗎？」「我也想花錢快樂哪裡有？」還有網友則建議她可以尋求婚姻諮商，「如果沒有性關係，又有生理需求，要不要去婚姻諮商一下，探究原因」。

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