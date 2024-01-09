小心個資外洩！「LINE禮物」藏惡作劇連結　官方教3招解套

▲近日官方發現有人假冒送禮的惡作劇訊息。（LINE禮物提供）

圖文／鏡週刊

通訊軟體LINE提供禮物功能，可透過電子方式贈禮，未料近期有民眾收到禮物通知，點開竟跳出「我超貪心，想領免費XXX，活該被騙」的惡作劇訊息，對此官方回應3種方法解套。

LINE禮物說明，經查該訊息為第三方開發的惡作劇程式，模仿LINE禮物的電子賀卡，達到捉弄的效果。

LINE禮物說明，透過LINE禮物平台送出的禮物並不會出現使用者同意頁面，若用戶在點選禮物時，跳出要求許可的確認畫面，應警覺非官方送禮資訊；此外，若不確定是否送禮或惡作劇，可直接點選進入LINE禮物，點選「我的」，接著再按「我的禮物」查看。

最後，LINE禮物說明，若不慎點選到惡意網站連結，可從LINE主頁右上角的齒輪進入「我的帳號」，點選「連動中的應用程式」，便可從清單中找到惡作劇程式並點下解除連動，個資便不會再遭到該程式存取。

LINE禮物強調，收到用戶檢舉後，已在第一時間封鎖該惡作劇程式，並提醒開發者，倘若創建的惡作劇程式造成使用者權益或是品牌商譽受損，開發者將負起連帶法律責任。

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