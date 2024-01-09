陳愷寧曬「北一女制服照」　高EQ回覆酸民！莊銘淵合體蕭美琴車掃　

▲陳愷寧曬穿北一女制服照片。（圖／翻攝自陳愷寧FB）

記者施怡妏／綜合報導

2024總統大選倒數4天，候選人進入最後衝刺階段，新北第9選區共有3人參選立法委員，包含國民黨林德福、民進黨莊銘淵和台灣維新陳愷寧，3位候選人走在永和大街小巷，積極掃街拜票，有趣的是，陳愷寧PO出高中時期的青澀照片，穿著北一女招牌的小綠綠制服，證明自己真的是北一女的學生。

陳愷寧在臉書發出高中時期的照片，她穿著北一女小綠綠制服，青澀的模樣令人驚嘆，她也笑喊「是真的北一啦」，此外，近來她的外貌受到討論，她拍影片回應展現高情商，「最近在路上都會被問本人怎麼沒那麼胖？有時候角度就是這麼的不可思議」，手機由上往下拍，就是瓜子臉，但由下往上拍時，就會露出雙下巴，幽默回應網友對她外貌的質疑。

林德福感謝新北婦女會、婦女團體，到競選總部舉辦座談會，在選前黃金周給予大力支持，還替他想了可愛的口號，「『1313亮晶晶』好像一首可愛的兒歌，有記憶點~朗朗上口，最後衝刺，德福拜託大家幫忙催票、拉票，請記得一定要投1號林德福、3號侯友宜」。

莊銘淵於昨（8）日下午，和蕭美琴一起進行車掃，從秀山派出所一路到中和路269號，再接棒給吳崢，30分鐘的路程，他拿著麥克風與民眾問好，祝大家新年快樂之外，也請大家支持，「2號賴清德蕭美琴、2號莊銘淵、6號民主進步黨」，期盼工兵精神可以感動永和區的選民。