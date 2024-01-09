台東鼓勵並提升生育率　加碼推出「全方位婦幼健康照護」

▲台東縣政府舉辦「全方位婦幼健康照護方案」啟動記者會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

為鼓勵並提升生育率，台東縣政府規劃實施多項全國首創生養育方案，並自113年起再加碼推動全新「全方位婦幼健康照護方案」，包含周產期母嬰八大好禮及婚後孕前健康檢查等多項優生保健補助方案，每人補助近萬元，9日在台東縣政府廣場舉辦啟動記者會。

副縣長王志輝表示，台東縣是全國唯一連續2年新生兒正成長的縣市，在人口「量」增加的同時，今年全新推動全國最完整的優生保健補助方案，積極打造育兒友善環境，讓新婚夫婦生養無後顧之憂，也要感謝台東馬偕、東基等縣內醫療院所共同守護幼兒，讓他們健康成長，未來台東縣政府也將持續更多元及全方位的醫療、健康照護方案照顧我們縣民的健康。

台東縣衛生局長孫國平指出，縣府推出的「全方位婦幼健康照護」優生保健補助方案，包括每位設籍台東縣或夫妻一方設籍台東的孕婦，每人將近萬元補助的好孕『龍』來~母嬰八大好禮-①懷孕婦女子癇前症篩檢補助2,200元、②母血唐氏症篩檢補助1,500元、③三合一(白喉、百日咳、破傷風)疫苗補助1,800元、④新生兒罕見疾病篩檢補助2,000元、⑤周產期產檢-營養卷補助2 ,000元(等值禮卷)、⑥周產期高風險孕產婦(兒)收案關懷照護、⑦原住民孕婦產檢交通費補助、⑧新生兒母乳哺育專業指導。

以及針對婚後孕前尚未生育第一胎的新婚夫婦健康檢查補助，另有完成檢查後的夫妻縣府送您一份祝妳好「孕」2000元等值營養劵紅包大禮等完整措施，以鼓勵生育並守護我們縣民的健康，今年度預計可補助約900位孕婦、225對新婚夫妻。

今年適逢龍年，鼓勵年輕夫婦生育，台東縣政府已規畫實施多項全國首創生養育方案：如0-3歲幼兒專責醫師制度、24小時兒科專門急診醫師、托育人員照顧有兒比例1:5→1:4、類公共化托育-公托/私托收費一樣、生育補助再加碼 第1胎40000元、第2胎45000元、第3胎(含以後者)50000元、縣府幫你做月子、弱勢家庭月子餐，再加113年全新推動的「全方位婦幼健康照護」優生保健補助方案等。