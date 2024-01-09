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助人40年！台東善心民眾李壬癸再捐善款50萬　市公所舉辦捐款儀式

▲李壬癸(右)捐贈善款50萬。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲李壬癸(右)捐贈善款50萬。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

行善助人長達40餘年的台東市民李壬癸，因有感大環境景氣不佳，經濟弱勢家庭生活困苦，捐助50萬元善款幫助台東市100個有急難或弱勢邊緣戶家庭，捐款儀式9日上午在台東市公所3樓大禮堂舉行，每戶可獲得5000元生活扶助金。

台東市長陳銘風表示，李壬癸先生已連續多年捐款給台東市內經濟弱勢家庭，可說是台東市家喻戶曉的大善人，非常敬佩李壬癸先生無私的愛心，也非常感謝李先生的善行，讓台東市內經濟弱勢的家庭都能過一個好年，希望這次的捐款活動，能達到拋磚引玉效果，讓社會上更多人一起投入社會公益的行列，將愛心注入到台東市的每一個角落。

李壬癸先生表示，因為自己過去曾經接受過很多人的協助，因此，在事業有成後，也盡自己所能來幫助他人。他特別勉勵在場受贈者，行善不必求回報，人與人之間要互相幫助，希望大家在接受幫助後能盡早度過難關，恢復自立，日後自己有能力時，也能發揮自己的力量去幫助有需要的人。

受贈者黃小姐就讀國小的孩子，在住家附近發生嚴重車禍，除花費龐大醫療費之外，還需要專人照顧，黃小姐只能暫停工作專心照顧孩子，一家人這陣子因為這次的意外事件勞心勞力，生活陷入困境。

黃小姐非常感謝李壬癸先生的善心，這次受贈就像是及時雨，讓她和家人感受到社會的關懷和溫暖，希望孩子能盡快康復，全家人也能早日恢復原本的生活軌道。

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