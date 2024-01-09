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永安漁港疏浚工程涉詐取4千餘萬　檢起訴19廠商建請從重量刑

▲桃園地檢署去年9月間指揮桃園市調處針對永安漁港疏濬工程涉及違反廢清法。（圖／檢方提供）

▲桃園地檢署去年9月間指揮桃園市調處針對永安漁港疏濬工程涉及違反廢清法。（圖／檢方提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地檢署去年9月指揮桃園市調查處偵辦某營造公司謝姓負責人等19名廠商，於永安漁港疏濬工程涉嫌以「繞場」、「跑空單」等方式製造不實紀錄，依約須將疏浚永安漁港泊地、航道淤泥達5萬1,534立方公尺，共同詐取本案A、B工程款項，再出售獲利等一魚兩吃手法，犯罪所得高達4,109萬9,933元，檢方今（9）日偵結，依共同涉犯刑法行使業務上登載不實之文書、同法之行使業務上登載不實之準文書、詐欺取財之加重詐欺取財、廢棄物清理法罪嫌起訴，其中謝姓等5人目前在押中。

▲桃園地檢署去年9月間指揮桃園市調處針對永安漁港疏濬工程涉嫌以「繞場」、「跑空單」等方式牟取不法利益。（圖／檢方提供）

▲桃園地檢署去年9月間指揮桃園市調處針對永安漁港疏濬工程涉嫌以「繞場」、「跑空單」等方式牟取不法利益。（圖／檢方提供）

檢調調查，桃檢檢察官盧奕勲偵辦桃市某營造公司涉嫌違反廢棄法，於去年9月13日，指揮市調處謝男等人謀求私利，與運輸業者、土資場共謀，由砂石車業者指派砂石車前往合法土資場進行「繞場」，亦即砂石車未實際收容，只為符合砂石車內GPS紀錄，再將車內汚泥出售，總計出售1萬2857.6立方公尺淤泥；此外，謝男等人另以「跑空單」方式，亦即砂石車內無污泥，卻假意已裝載污泥到土資場，未依約疏浚永安漁港泊地及航道淤泥共計3萬8676.4立方公尺之不實紀錄，以詐取不法利益。

▲桃園地檢署去年9月間指揮桃園市調處針對永安漁港疏濬工程涉嫌以「繞場」、「跑空單」方式偽造不實GPS紀錄。（圖／檢方提供）

▲桃園地檢署去年9月間指揮桃園市調處針對永安漁港疏濬工程涉嫌以「繞場」、「跑空單」方式偽造不實GPS紀錄。（圖／檢方提供）

桃檢指出，謝男等人不只詐取得2案工程款再私下出售污泥進行「一魚兩吃」，實際上並未實際疏濬，合計犯罪所得高達4109萬9933元，桃檢去年指揮桃園市調處於9月、11月間發動4波搜索行動，搜索謝男公司、住處共26處，約談56歲謝姓負責人、現場工地負責人41歲李姓男子、73歲廖姓男子、50歲余姓女子與39歲蔡姓女子等19人到案，檢方並凍結營造公司銀行帳戶存款，另經檢察官勸諭，涉案人士主動繳回不法所得共計647萬9544元，其中謝姓、李姓、廖姓、余姓與蔡姓等5人有勾串共犯或證人之虞，檢方向法院聲請羈押獲准，檢方偵結依共同涉犯刑法行使業務上登載不實之文書、同法之行使業務上登載不實之準文書、詐欺取財之加重詐欺取財、廢棄物清理法罪嫌將謝姓等19人起訴，其中謝姓等5人目前在押中。

檢方認為，被告謝姓負責人置我國漁民之生計及航海安全於不顧，導致市府農業局、營建署等機關未能確切掌控該等淤泥之後續流向，為避免環境遭受破壞，經檢調及時抽絲剝繭順利偵破謝姓等人縝密且龐大之犯罪組織，桃檢呼籲，業者清理廢棄物應遵守相關法規，善盡社會責任，切勿心存僥倖，以身試法。

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