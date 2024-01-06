才剛認識！當晚旅館房間硬上　色男辯「只進去2、3下」下場曝

▲桃園市沈姓男子於2021年2月間與女2名女子在KTV歡唱飲酒，當晚住宿商旅，邀約同行女子入房聊天，卻乘機硬上得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市沈姓男子於2021年2月間，經由女性友人邀約與其另一名女子共3人在KTV歡唱，席間有飲酒同歡，沈男對初識的女子很有好感，後來3人入住某商旅，沈邀約女子到房間聊天，竟乘女子酒後精神不濟、反應緩慢時強拉上床，並乘機脫去衣物硬上得逞。桃園地院審理時，沈男否認硬上，辯稱「只進去2、3下」，法官根據刑事局採證，女子下體深處採集精細胞與沈男吻合，認定他犯行明確，依強制性交罪，判處有期徒刑3年8月，還可上訴。

檢警調查，年約30歲的沈姓男子與被害女子互不相識，2021年2月26日經由雙方共同好友邀約，於晚間8時許在桃園市桃園區某KTV歡唱，席間有飲酒，其中沈男對初識女子頗有好感，直至凌晨1時許離開，3人共同入住某商旅不同房間，沈男邀約女子到房間聊天，女子獨自前往，沈男見女子酒後精神不濟且反應緩慢，將其強拉上床，不顧其反對，退去其衣褲，徒手撫摸胸部等處後硬上得逞，事後女子回房時，向同行女友哭訴，經報警驗傷後提告。

桃園地院審理時，沈男承認雙方曾發生親密關係，堅持否認硬上，辯稱「僅進去2、3下」，但女子當時識清醒狀態，說不要時就打住，沒有違反女子意願。同行女友人則證稱，女子翌日凌晨回房時，神情緊張，疑似受到驚嚇，告知沈男對其做出不好的事，且衣服還穿反，事後曾質問沈男，沈也向被害女子道歉，在雙方LINE對話中，沈男皆以「我沒放進去」、「女子說不要，然後就前戲一段時間，她還是不要，我就沒繼續，並否認性侵」，完全是避重就輕。

法官根據刑事局法官根據刑事局採證，女子下體深處採集有沈男精子細胞為證，認定沈犯行明確，考量沈與女子僅為初識朋友關係，竟不知尊重女性友人之性自主權，無視對方以言詞及動作表示不願發生性交之意，以強暴方式違反被害女子意願而強制性交，對女子身體與心理均造成嚴重傷害，且被告犯後飾詞否認並無悔意，迄未取得女子諒解，依強制性交罪，判處沈男有期徒刑3年8月，本案還可上訴。