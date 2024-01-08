獨／前北市議員助理誆「可幫喬違建」　前後爽拿50萬全花光！

▲前台北市議員林瑞圖（上）的前陳姓助理，利用服務選民及接待民眾陳情機會，向陳姓民眾詐騙50萬。（資料照／記者湯興漢攝）

記者黃宥寧／台北報導

扯！前北市議員林瑞圖其陳姓助理，利用1名陳姓女民眾違建被要求拆除陳情機會，竟佯稱「可用30萬打點建管處官員，協助緩拆」等話術，讓民眾信以為真，前後支付共50萬給陳男，直到民眾再收到違建排拆通知單，向林瑞圖告知，全案因此曝光。士林地院審結，依詐欺取財罪，處陳男有期徒刑6月、可易科罰金。

43歲陳姓男子從1999年到2022年，擔任林瑞圖服務處助理，負責選民服務及接待陳情等業務。2015年間，陳姓民眾因收到房子違建拆除通知，前往林的服務處尋求協助。

狡詐的陳見機不可失，向民眾佯稱：「我可以30萬元作為代價打點建管處官員，並協助緩拆」，民眾信以為真，而在淡水信義線捷運芝山站外交付30萬元現金給陳男，陳並將30萬元用在個人生活所需花費使用。

事後該位民眾想替違建申請門牌，陳男卻再次撒謊：「可以用20萬元打點建管處官員，順利取得違建門牌」，雙方並約林瑞圖服務處外交付20萬元現金，陳也將20萬花光。

直到2022年5月，陳姓民眾收到違建排拆通知單，才發現被騙，立刻向前議員林瑞圖陳情，林瑞圖知悉後報警處理，由北市調查處移送、北投分局函送偵辦。

檢方偵查時，陳坦承犯行，並將詐騙款項全數返還民眾。法官審酌他擔任議員助理期間，貪圖不法利益，詐騙被害人金錢，惟念其犯後始終坦承犯行，堪任態度良好、已有負責悔過之誠，考量他無前科、素行尚佳等，依犯詐欺取財罪，處有期徒刑6月，可易科罰金。