5泰籍男女假觀光真運毒！　行李編織布藏3億海洛因...販毒罪起訴

▲5名泰國籍男女去年以假觀光真運毒入境桃園機場，海關與航警人員在隨身行李查驗出以布匹夾帶第一級毒品海洛因。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

泰國籍5名男女受販毒集團指使，以觀光名義來台旅遊，其中2女入境桃園機場經過海關X光機時，隨身行李被海關與航警局人員直覺有異，當場開箱發現以紡織布匹夾藏第一級毒品海洛因，總計多達逾30公斤，市價粗估逾3億元，警方隨即報請桃檢指揮偵辦，順利查獲另外2男1女共5名共犯，5人坦承以假觀光、真運毒夾帶毒品闖關，桃檢最近偵結依毒品危害防制條例之運送第一級毒品罪嫌將5人提起公訴。

▲2名泰籍女子以旅行團名義入境桃園機場，行李夾帶第一級毒品海洛因，偵訊後被移送桃園地檢署偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

檢警調查，2名泰國籍女子去年9月間隨旅行團入境桃園國際機場，行李過X光機時被查出有異狀，財政部台北關人員會同航警局當場開箱查出，大批紡織布匹夾帶第一級毒品海洛因，經清點後數量逾30公斤，市價粗估上3億元之譜，航警局報請桃園地檢署指揮偵辦，專案小組隨即在台北市與新北市飯店查獲共犯2女1男到案。

▲海關與航警人員在2泰女行李查驗出以布匹夾帶第一級毒品海洛因。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃檢指出，5名落網泰籍男女坦承於去年9月1日參加旅行團行程來台旅遊，行前受運毒集團指使，免費來台旅遊，還有2至5萬元零用錢可用，運毒成功後另有不同酬勞可領取，其中2女先行入境，行李夾帶有一級毒品海洛因之泰國紡織布匹掩飾，但經航警局與台北關人員察覺託運行李影像可疑，當場開箱查驗，發現托運行李箱夾藏第一級毒品海洛數十包共計逾30公斤，黑市市價估計超過3億元，檢方偵結，偵結依毒品危害防制條例之運送第一級毒品罪嫌將5名泰國籍男女提起公訴，目前5人均在押中。