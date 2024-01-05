快訊／「ACE王牌」創辦人涉虛幣詐騙　3年海削數億7嫌羈押禁見

▲新北市刑大偵辦ACE王牌交易所虛擬貨幣詐騙案，拘提14名涉案被告。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者黃哲民／台北報導

創辦虛擬貨幣交易平台「ACE王牌交易所」的潘奕彰，涉勾結詐騙慣犯林耿宏吹噓「MOCT(魔券幣)」增值潛力可觀，加上號稱全台最大票券商進行宣傳，引誘許多投資人砸大錢跟進，卻因幣值迅速暴跌而血本無歸，潘男等人涉藉此海削數億元，台北地檢署指揮警調大舉搜索約談，訊後聲押禁見潘、林等7嫌，台北地院今（5日）開庭訊問，晚間裁定7嫌均羈押禁見。

「ACE王牌交易所」於2018年在台灣註冊成立，規模號稱國內前3大，更自稱全台第1家合法虛擬貨幣交易平台，創辦人潘奕彰（39歲）常受訪暢談投資心得，但檢警調查發現，國內至今尚未立法管制虛擬貨幣交易、也無主管機關，ACE交易所其實是在2021年自行向金管會遞交洗錢防制法令遵循聲明，有些投資人以為金管會掛保證，因而信任ACE交易所。

▲ACE王牌交易所創辦人潘奕彰涉虛擬貨幣MOCT(魔券幣)詐騙案，被裁定羈押禁見。（圖／翻攝潘奕彰臉書）

本案源於潘奕彰從2020年間，涉勾結林耿宏（50歲）吹噓自創的「MOCT(魔券幣)」1顆價值相當於台幣30元、增值潛力可觀，不僅可在ACE平台公開買賣，未來也會在國外其他知名交易所上架，2人藉由旗下業務員四處攬客，並透過IG等網路社群打廣告，號稱全台最大票券商也加入宣傳，掀起一陣熱潮。

許多投資人被潘男等人的傳銷話術所騙，加上有ACE平台的名氣，以為「MOCT(魔券幣)」將比照知名的比特幣那樣前景可期，紛紛花大錢追買、夢想致富，不久卻驚覺「MOCT(魔券幣)」的幣價直直落，最後甚至無法流通變現，淪為幣圈俗稱的「垃圾幣」、「空氣幣」。

受害人不堪血本無歸，去年（2023年）分別向新北市警局刑警大隊、調查局台北市調查處報案求助，警調共同報請台北地檢署指揮偵辦，前天（3日）兵分15路，搜索包括ACE王牌交易所等地點，拘提14名被告到案，並在林耿宏位於北市內湖區住處搜出現金1億多元，動用4台點鈔機花費近4小時才清點完畢，再加上各類虛擬貨幣，扣得總金額約2.2億元。

▲林耿宏住處被專案小組查扣上億元現金 。（圖／記者陳以昇翻攝）

林耿宏在2018年間就涉及虛幣詐騙，當時他和直銷高手林若蕎的「千蕎團隊」合作，兜售自創的虛幣IBCoine，藉由在社群炫富吸引注意，然後以短期暴漲、保證回收等宣傳，更謊稱未來可直接在菲律賓總統杜特蒂開設的賭場使用，短短1年多詐得2億多元。

林若蕎團隊2020年被起訴時，林耿宏落跑出境被通緝，卻和潘奕彰共謀涉犯本案，且悄悄回台藏匿，林女也在本案插一腳，被檢警調一網成擒。專案小組清查估算，潘、林等人3年間藉由推銷「MOCT(魔券幣)」，涉海削投資人5、6億元。

檢方訊後聲押禁見潘奕彰、林耿宏、林若蕎共7名詐團首腦與主要幹部，法官今下午召開聲押庭，歷經約3小時訊問，晚間裁定7嫌均羈押禁見。同案其他共犯，票券商黃姓執行長交保20萬元，另有2嫌各交保3萬元與10萬元，均限制住居與限制出境、出海。