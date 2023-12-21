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社會 社會焦點 保障人權

顏寬恒涉貪出庭喊清白無懼　美妻見記者跌倒柔聲問：還好嗎？

記者白珈陽／台中報導

台中市第二選區國民黨候選人顏寬恒今年4月被檢方起訴偽造文書竊佔國土以及貪污詐領助理費等罪嫌，他今（21）日出庭前表示，他「清白無懼」，豪宅買賣的部分是真實買賣、真實金流。另外有個小插曲，顏寬恒庭後受訪時，因記者未注意地形導致跌倒，顏的妻子陳麗凌見狀柔聲問道「還好嗎？」也意外展現親民的一面。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲顏寬恒強調自己「清白無懼」。（圖／記者白珈陽攝）

顏寬恒出庭前受訪指出，從一開始檢察官搜索的當天，他態度很明確，就是積極配合調查，但他的對手為了選舉，把這些不是他能控制的問題強加在他身上，證人出庭本就是對方的自由意志，他不能控制對方是否出庭、講什麼事情。

顏說，請記得他是清白的，要無罪推定，但他的對手選擇從頭到尾都是有罪認定，來指名道姓指責他，用這種方式來操縱選舉。

顏表示，他清白無懼，所有的問題都不是事實，既然清白就不需要逃避、迴避，該面對的司法問題就會去捍衛，證明自己的清白，對手用這種方式要強加於他，用抹黑、造謠轉移焦點，他認為選民會有公平的判斷。

媒體問及他被檢方起訴偽造文書等罪嫌，他說「真實買賣，真實金流」，由法院審理。

在庭後顏寬恒與陳麗凌走出法院門外，媒體問今天的開庭狀況，顏仍是說「積極配合調查，希望法院公正審理」，不過就在訪問進行一半時，記者不慎踢到人行道路緣跌倒，陳麗凌立刻關心詢問「還好嗎？」，看見記者無礙，便放心點頭致意。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲見記者跌倒，陳麗凌關心詢問「還好嗎？」。（圖／記者白珈陽攝）

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