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桃園龜山大樓火警！女屋主行動不便被燒死　疑電線走火釀禍

▲桃園市龜山區文化七路一棟大樓昨晚發生大火，起火處位於8樓。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市龜山區文化七路一棟大樓昨晚發生大火，起火處位於8樓。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龜山區文化七路一棟9層樓大樓公寓，昨（5）日晚間發生大火，消防局出動大批人員、消防車前往灌救，火勢在晚間7時許撲滅，清理火場時發現房間內許姓女屋主來不及逃生已明顯死亡，龜山警方已報請桃園地檢署檢察官相驗；據指出，許姓女屋主與先生同住，但火警發生時，先生外出工作不在家，幸運逃過一劫，火警發生原因，初步調查疑似是電線走火，真正原因仍須消防局火調科調查釐清。

▲桃園市龜山區文化七路一棟大樓昨晚發生火警，8樓民宅竄出大火。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市龜山區文化七路一棟大樓昨晚發生火警，8樓民宅竄出大火。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據指出，龜山民宅火警發生在文化七樓某大樓公寓8樓，起火點可能位於在臥室，疑似電線走火衍生大火，火勢疑似由臥房竄出，因屋內房門反鎖，消防人員破門進入灌救，但清理現場時發現57歲的許姓女屋主已明顯死亡。

▲桃園市龜山區文化七路一棟大樓昨晚發生火警，位於8樓民宅竄出大火。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市龜山區文化七路一棟大樓昨晚發生火警，位於8樓民宅竄出大火。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據鄰居透露，火警發生時，現場僅許姓婦人一人在屋內，小孩與先生都在外工作，婦人因行動不便才可能躲避不及；龜山警方已報請桃園地檢署檢察官相驗，以釐清真正死因。

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