肇逃車主竟擁400汽機車！小黃司機喊冤...真相是身分證被盜用

▲仁愛警方循線查獲刑事註銷車輛和車上2名逃逸移工，也還給身分證遭盜用來購買該車的江姓男子清白。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

仁愛警分局日前追查一起機車肇事逃逸案件時，赫然發現車主江姓男子名下竟擁有多達400部汽機車，經通知江男到案說明後，才知道他實為遭盜用身分購買車輛，淪為「一人擁400車」的苦主；經員警持續追查，也成功找到駕駛其他註銷車輛的嫌犯，還給倒楣的江男清白。

仁愛警分局指出，轄區日前有民眾騎乘機車發生交通事故，但身分不明的肇事者於事故發生當下並未停車查看，反而直接棄車逃逸，經追查後發現該部肇事機車竟為刑事註銷車輛，且登記在車主江男名下的汽機車竟多達400百部，讓警方頗為驚訝。

本業是計程車司機的江男獲警方通知到案後，表示去年不知何故收到多張交通違規罰單，於是向監理單位提出申訴，才驚覺自己的身分證可能遭盜用來買車，其名下竟多出90多部自小客車和300多部機車，於是申請將所有汽機車牌照申請刑事註銷，也早已向警方報案。

仁愛分局表示，為避免這些註銷車輛在轄區內繼續橫行，持續針對所有註銷車輛進行清查，並要求同仁加強查緝；望洋所3名員警日前也成功於投89線（力行產業道路）上當場查獲其中1部牌照註銷自小客車，並發現車上的男性駕駛及女性乘客皆為逃逸移工，全案除依《道路交通管理處罰條例》開罰，另將2人移送移民署專勤隊、依偽造文書及贓物罪偵辦中。

仁愛分局長林文智提醒，若使用註銷牌照行駛道路，依據《道路交通管理處罰條例》處3600元至1萬800元罰鍰，除牌照須扣繳，車輛更須移置保管，情節重大者可能涉及偽造文書或贓物等罪，民眾切勿抱有僥倖心態。