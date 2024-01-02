「藝起發光」被控捐款收據造假　宋逸民妻子陳維齡獲不起訴

▲宋逸民、陳維齡夫妻發起的藝起發光協會近年屢遭檢舉不法。（圖／翻攝FB宋逸民和陳維齡的幸福生活）

記者劉昌松／台北報導

由宋逸民等藝人聯合發起的宗教團體「台灣藝起發光促進協會」，去年爆發逃漏稅等多起風波，雖國稅局查無逃漏稅證據，但在藝起發光擔任員工的林姓攝影卻發現，自己遭冒名用印，在協會受贈的3張、共約10萬元收據上蓋章，控告宋逸民妻子、「師母」陳維齡涉嫌偽造文書，台北地檢署2日以罪嫌不足處分不起訴。

藝起發光在2023年初屢傳負面新聞，包括捲入藝人小甜甜(張可昀)與老公宋晉賢的離婚風波、被指逃漏稅、教友奉獻金與拿到的收據金額不符、教友疑遭虛報薪資所得等爭議。國稅局接到檢舉後展開調查，當年4月間就表示，因查無違法事證而結案，國稅局並表示，若檢舉人再提供相關事證，國稅局將再立案調查。

而原本在藝起發光工作的林姓男子，從2020年10月5日到2022年6月30日為止，在協會擔任攝影及剪輯工作，林男在協會遭查稅風波中，得知自己的私人印章，被蓋在協會收據的「財務長」欄內，前後3張收據，金額共約10萬元，因此委由律師提告。

挨告的陳維齡否認偽造私文書，因為協會沒有財務長，為了滿足收據上的「財務長」欄位，才經過林男授權後蓋章，且林男的章有時蓋在財務長欄、有時蓋在經手人欄。

檢察官為釐清事實，另外傳喚了曾參與電視劇演出的楊富江等3名協會員工，楊女等人證稱，剛進協會工作的時候，林男就提醒他們要刻印章，目的是蓋在奉獻收據上，「收據上有三個欄位，第一個是宋逸民，第二個是財務長」，他們也曾問過在一起工作的同仁，財務長、經手人2個欄位要改誰的章，林男說都可以。

檢察官調查，協會中從事相關業務的人都供稱，有人奉獻時，就在收據上填捐贈姓名、金額等，只是每個人做事方法不同，有人會一口氣把手中的收據都蓋完，有人是等確實收到奉獻才蓋收據，但都是最後交給陳維齡去處理。顯然蓋章方式是協會同仁約定，林男也有表示同意，無證據證明陳維齡偽造文書犯行，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴。