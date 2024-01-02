　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「藝起發光」被控捐款收據造假　宋逸民妻子陳維齡獲不起訴

▲▼宋逸民,陳維齡。（圖／翻攝自Facebook／宋逸民和陳維齡的幸福生活）

▲宋逸民、陳維齡夫妻發起的藝起發光協會近年屢遭檢舉不法。（圖／翻攝FB宋逸民和陳維齡的幸福生活）

記者劉昌松／台北報導

由宋逸民等藝人聯合發起的宗教團體「台灣藝起發光促進協會」，去年爆發逃漏稅等多起風波，雖國稅局查無逃漏稅證據，但在藝起發光擔任員工的林姓攝影卻發現，自己遭冒名用印，在協會受贈的3張、共約10萬元收據上蓋章，控告宋逸民妻子、「師母」陳維齡涉嫌偽造文書，台北地檢署2日以罪嫌不足處分不起訴。

藝起發光在2023年初屢傳負面新聞，包括捲入藝人小甜甜(張可昀)與老公宋晉賢的離婚風波、被指逃漏稅、教友奉獻金與拿到的收據金額不符、教友疑遭虛報薪資所得等爭議。國稅局接到檢舉後展開調查，當年4月間就表示，因查無違法事證而結案，國稅局並表示，若檢舉人再提供相關事證，國稅局將再立案調查。

而原本在藝起發光工作的林姓男子，從2020年10月5日到2022年6月30日為止，在協會擔任攝影及剪輯工作，林男在協會遭查稅風波中，得知自己的私人印章，被蓋在協會收據的「財務長」欄內，前後3張收據，金額共約10萬元，因此委由律師提告。

挨告的陳維齡否認偽造私文書，因為協會沒有財務長，為了滿足收據上的「財務長」欄位，才經過林男授權後蓋章，且林男的章有時蓋在財務長欄、有時蓋在經手人欄。

檢察官為釐清事實，另外傳喚了曾參與電視劇演出的楊富江等3名協會員工，楊女等人證稱，剛進協會工作的時候，林男就提醒他們要刻印章，目的是蓋在奉獻收據上，「收據上有三個欄位，第一個是宋逸民，第二個是財務長」，他們也曾問過在一起工作的同仁，財務長、經手人2個欄位要改誰的章，林男說都可以。

檢察官調查，協會中從事相關業務的人都供稱，有人奉獻時，就在收據上填捐贈姓名、金額等，只是每個人做事方法不同，有人會一口氣把手中的收據都蓋完，有人是等確實收到奉獻才蓋收據，但都是最後交給陳維齡去處理。顯然蓋章方式是協會同仁約定，林男也有表示同意，無證據證明陳維齡偽造文書犯行，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

ET快訊
北捷透明隔板「驚見超辣一幕」！　巨胸緊貼變形
媽媽獻上女兒給男友性侵　喊：給他做沒關係
獨／張誌家小學照片曝　啟蒙教練心痛：見過最有天分投手
張誌家赴陸前PO文「不闖怎知能力到哪！99加油」　自勉卻留遺
快訊／賴清德突遭女猛親！　維安人員急帶開
LIVE／張誌家43歲猝逝！母姊曝死因　日7.6強震24死直
快訊／李銘忠求婚成功！　正妹妻正面曝光
張誌家生前最後視訊！　和前妻、小孩「跨年40分鐘」
受邀赴陸比賽！張誌家蜷曲沙發猝逝　球隊老闆：他不喝酒的人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

龐氏騙局5年吸金65億　住豪宅狂買包...首腦整排名車畫面曝光

違停被抓嗆警「閒著沒事做」　駕駛挨罰3萬元

年薪150萬！中國最大記憶體廠來台挖角60人　陸商經理遭起訴

張誌家赴陸前PO文「不闖怎知能力到哪」　99加油！自勉卻留遺憾

爆走比丘尼又來亂！搭高鐵飆罵「穿鼻環、唇環漏財」　女委屈哭了

獨／張誌家小學照片曝　啟蒙教練心痛：我見過最有天分的投手

19歲女想結婚未獲祝福　「偽造簽名同意」結局老公也挨告

義務役延長1年　最高檢：暴行犯上+抗命…妥速偵辦從重量刑

遭左轉車擦撞！BMW「擊落電桿」安全氣囊爆開　車頭全毀慘況曝

苗栗檢警抄「英文大選賭盤」　查扣8千顆美元穩定幣...逮11人

羅志祥跨年加碼《科目三》《我姓石》　SLICKBACK跳下台粉絲嗨翻

Jessi台中跨年「GAN打招呼」　想學新單詞...粉絲教：COW腰XD

金世正台南跨年獻驚喜　合體周興哲唱《永不失聯的愛》

羅志祥唱跨年「比主持緊張」　問粉絲願望...直接遭媽媽強吻XDD

高雄跨年「原子筆哥」到案了　強調沒帶違禁品：當時要拿筆

天后來了！蔡依林全開麥唱跳　18分鐘連8首看超過癮!!!

Jessi繼GAN後　粉絲再教「COW腰」XD

日本7.6強震！台灣團原機折返　觀光署：尚未有國人傷亡受困

大象體操跨年唱一半突「有人拿刀」！　爆粗口離開舞台...網怒「引起恐慌」

趙少康狂問蕭美琴問題！　吳欣盈：請不要把我當空氣

龐氏騙局5年吸金65億　住豪宅狂買包...首腦整排名車畫面曝光

違停被抓嗆警「閒著沒事做」　駕駛挨罰3萬元

年薪150萬！中國最大記憶體廠來台挖角60人　陸商經理遭起訴

張誌家赴陸前PO文「不闖怎知能力到哪」　99加油！自勉卻留遺憾

爆走比丘尼又來亂！搭高鐵飆罵「穿鼻環、唇環漏財」　女委屈哭了

獨／張誌家小學照片曝　啟蒙教練心痛：我見過最有天分的投手

19歲女想結婚未獲祝福　「偽造簽名同意」結局老公也挨告

義務役延長1年　最高檢：暴行犯上+抗命…妥速偵辦從重量刑

遭左轉車擦撞！BMW「擊落電桿」安全氣囊爆開　車頭全毀慘況曝

苗栗檢警抄「英文大選賭盤」　查扣8千顆美元穩定幣...逮11人

魔獸稱湖人泡泡園區奪冠「最難」　兒子失去媽媽哭著打給他

最大財管銀行出手！　中國信託：基金申購手續費、信管費全免

《與惡魔有約》 金裕貞紅毯化身黑天鵝！擺脫稚氣低胸禮服氣勢破表

日男星新潟遇地震「連夜搭小黃」！活動中斷回東京：花了2.5萬車資

選前11天藍營桃園路口拜票　「不會打仗」趙少康提5保證

嘻小瓜遭傳和「閨蜜決裂」內幕曝光！　再揭真實案例：不是朋友了

龐氏騙局5年吸金65億　住豪宅狂買包...首腦整排名車畫面曝光

台西警流利英文溝通　外籍男大呼「得救了」

違停被抓嗆警「閒著沒事做」　駕駛挨罰3萬元

元旦就被抓！貓偷咬年菜「掛牌反省」　眼神笑翻粉絲：無教化可能

天氣熱…電眼妹扯開衣服「巨彈噴出」　6秒激晃片把網友逼瘋：我重播1小時！

社會熱門新聞

即／前職棒球星張誌家驚傳猝逝！老母今晨慟接噩耗

張誌家帶家人深圳跨年！疑心肌梗塞猝逝　哥哥回應了

張誌家反常失聯　姊請友人查看驚見他「蜷曲沙發亡」

快訊／車停國道　駕駛一早離奇墜橋OHCA

4點搭機赴陸！張誌家母淚崩：要去看孩子最後一面

高雄「原子筆哥」找到了：不知鬧這麼大

曾PO文抱怨「後腦兩側痛」！張誌家3個月後猝逝

「陳老師」殺人逃亡24年　越南小吃店落網

張誌家跨年才和前妻、小孩視訊　未料天人永隔

張誌家前岳父吃驚　頻問死訊「是真的嗎？」

受邀赴陸比賽！張誌家猝逝　球隊老闆曝：他不喝酒的人

高雄跨年「真有刀」！警以遺失物辦理

探班夜店夫！人妻喇舌男客　摩鐵酒醒告性侵

張誌家跨足直播拍賣畫面曝光

更多熱門

相關新聞

小黃司機身分證遭盜用　名下多了400汽機車趴趴走

小黃司機身分證遭盜用　名下多了400汽機車趴趴走

仁愛警分局日前追查一起機車肇事逃逸案件時，赫然發現車主江姓男子名下竟擁有多達400部汽機車，經通知江男到案說明後，才知道他實為遭盜用身分購買車輛，淪為「一人擁400車」的苦主；經員警持續追查，也成功找到駕駛其他註銷車輛的嫌犯，還給倒楣的江男清白。

顏寬恒出庭　美妻見記者跌倒：還好嗎

顏寬恒出庭　美妻見記者跌倒：還好嗎

顏寬恒涉豪宅假買賣關鍵證人出庭

顏寬恒涉豪宅假買賣關鍵證人出庭

獨／雪碧「精主」涉詐　小開投資2千萬全填海

獨／雪碧「精主」涉詐　小開投資2千萬全填海

北市神秘地主猝逝子女鬩牆　長子誣告小妹遭判刑

北市神秘地主猝逝子女鬩牆　長子誣告小妹遭判刑

關鍵字：

藝起發光宋逸民陳維齡奉獻協會收據印章財務長偽造文書私文書

讀者迴響

熱門新聞

張誌家驚傳過世　享年43歲

張誌家在中國教高爾夫球　睡夢中叫不起來

即／前職棒球星張誌家驚傳猝逝！老母今晨慟接噩耗

強震1小時「海嘯猛衝」35秒　他回家看傻

張誌家帶家人深圳跨年！疑心肌梗塞猝逝　哥哥回應了

日本地震誤報　氣象廳道歉

不斷更新／7.6強震路斷、活埋最新災情

海嘯沖上新潟　海水撞擊汽車影片曝光

五月天阿信突丟麥飆粗口：他X的！　爆2週前「臭幹爛譙」不忍了

20歲百萬女網紅車禍墜河亡！車窗鎖死溺斃

張誌家反常失聯　姊請友人查看驚見他「蜷曲沙發亡」

高一弟「跨年夜狂尻」尿都血！嚇傻衝急診　醫：整個塞住

沒有天蠍！5星座才是「真正愛記仇」狠人　千萬別惹

強度挑戰冷氣團！明晨急凍「探11度」　還有2波變天接力

桃園韓團現場太強「網友狂問他們是誰」

更多

最夯影音

更多
羅志祥跨年加碼《科目三》《我姓石》　SLICKBACK跳下台粉絲嗨翻

羅志祥跨年加碼《科目三》《我姓石》　SLICKBACK跳下台粉絲嗨翻
Jessi台中跨年「GAN打招呼」　想學新單詞...粉絲教：COW腰XD

Jessi台中跨年「GAN打招呼」　想學新單詞...粉絲教：COW腰XD

金世正台南跨年獻驚喜　合體周興哲唱《永不失聯的愛》

金世正台南跨年獻驚喜　合體周興哲唱《永不失聯的愛》

羅志祥唱跨年「比主持緊張」　問粉絲願望...直接遭媽媽強吻XDD

羅志祥唱跨年「比主持緊張」　問粉絲願望...直接遭媽媽強吻XDD

高雄跨年「原子筆哥」到案了　強調沒帶違禁品：當時要拿筆

高雄跨年「原子筆哥」到案了　強調沒帶違禁品：當時要拿筆

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

來Google News追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面