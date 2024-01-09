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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍營再爆羅致政20段不雅片　羅3點聲明批假影片：國安單位應介入調查

▲▼民進黨立院黨團召開記者會 國防委員會洩密相關 羅致政 蔡適應。（圖／ 記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委羅致政。（圖／ 記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨質疑，民進黨立委羅致政疑似涉不雅影片拍攝，並再爆20段影片，對此，羅致政今（9日）發表3點聲明，並表示，在此對國民黨配合境外介選勢力提出強烈抗議。請問國民黨的影片資料從哪裏來的？是誰源源不斷供應給你？正當所有人為了在世界上架台灣而努力的同時，國民黨跟特定人士卻在上傳造假的情色影片。

除羅致政外，昨晚媒體圈也流傳一段「立委洪申翰花錢性交易」造假影片，並透過國外色情網站散播，洪申翰表示，這當然是完全虛構的事，當然也根本不可能有什麼影片，而且這是明確的恐嚇犯罪，去年底就向刑事警察局報案，目前案件已經進入偵辦中，且已經把相關人事時地物的真實證據，都已經交給警方，希望很快就能釐清，以及逮捕這個犯罪者。

羅致政表示，洪申翰昨天踢爆境外網軍對他進行抹黃的攻擊，型態、手法跟日前對付羅致政的如出一徹，前有羅致政、後有洪申翰，後面還有多少個羅致政、洪申翰？而為什麼在這個假訊息介選的紅色供應鏈當中，特定紅媒、國民黨總是接手操作的那個人。

羅致政指出，在此對國民黨配合境外介選勢力提出強烈抗議。請問國民黨的影片資料從哪裏來的？是誰源源不斷供應給你？正當所有人為了在世界上架台灣而努力的同時，國民黨跟特定人士卻在上傳造假的情色影片。

自己聲明主張如下：

1、絕對不能讓中共網軍介選得逞，動搖國本；這是一個操作細膩的新犯罪模式。
2、國安單位應快速介入調查，公布介選供應鏈真象。
3、紅統政媒先造謠抹黑，抹黃，統媒、藍營政客接手攻擊無限上綱，這就是典型的一條龍介選模式。

這個模組化的操作方式如下：

1、假影片、境外網站、傳進國內藍紅媒通路，目的都是介選。
2、徹底抹黃，據了解，國民正在製作類似廣告，準備一條龍操作。
3、這就是意圖使人不當選的明證，台灣有選舉史以來的最大奧步。

羅致政表示，首先由色情網站揭開序幕，後有統派人士璩美鳳接棒，現在輪到國民黨中央接棒。ㄧ個泱泱大黨竟淪為色情網站的接棒人，國民黨除了教國人如何滿足偷窺癖好，還鼓勵犯罪集團從事散播非法影片行為，這整個犯罪行為不可原諒。

羅致政批評，ㄧ個政黨鼓勵全民犯罪，我們在上架台灣，他們在忙著上傳假影片，這樣的政黨才不值得台灣人民的信任，這樣的政黨全民應該強力唾棄。

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