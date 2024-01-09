酸綠與高端「狗咬狗一嘴毛」　趙少康：互推公布責任像私相授受

▲國民黨副總統候選人趙少康。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

行政院長陳建仁今（9）日赴立法院，針對公布高端合約及圖利廠商、危害全民健康權益等相關事宜進行專案報告。在臨時會開始前，陳建仁強調，「跟高端的合約都是在遵照相關法規以及國際貿易慣例簽署，這裡面沒不可告人之事」，並稱若片面公布合約，就會違背政府誠信。對此，國民黨副總統候選人趙少康諷，聽起來像狗咬狗一嘴毛，高端說政府說不能公布，政府說高端說不能公布，越來越像私相授受。

陳建仁稍早受訪時，被問高端到目前尚未同意解密，政府把解密甩鍋給高端？他表示行政院和相關部會多次對外說明，合約部分一直主張對外公布，但要一定的程序，政府也多次跟高端溝通，希望對外做相關公布，正在努力中，強調跟高端的合約都是在遵照相關法規以及國際貿易慣例簽署，這裡面沒不可告人之事。

針對高端黑箱疑雲，趙少康上午參訪安德烈食物銀行受訪直言，自己聽起來像狗咬狗一嘴毛，高端說政府說不能公布，政府說高端說不能公布，本來說陳建仁來公布，結果最後又說要去問高端，選舉只剩幾天，問高端最好是會給答覆，緩兵之計沒有用，越這樣越讓人覺得私相授受，都把行政院人員跟立委動員來了，卻是這樣的結果。

至於日前拋出「1點1元」讓醫界群組嗨喊投國民黨，民進黨總統候選人賴清德都跟進，趙少康說，跟隨無所謂，好點子跟進當然樂觀其成，但衛福部長薛瑞元不是說不可能？看來他們要協調一下了，不然賴清德被薛瑞元打臉。

不過，薛瑞元昨天坦言，「1點1元」在總額制度下有難度，「超過收取的保費等於白講」，除非修法才能做到。趙少康則說，在修法尚未完成前，總能編特別預算，去滿足醫護人員的需求，別再去苛刻跟剝削醫療人員，這樣等於剝削病人，衛福部公務員當太久，腦子已經固化，民進黨執政八年，醫療體系快要崩壞，現在被自己一逼就急了！剩下幾天而已說要找專業人員來討論，來不及了。