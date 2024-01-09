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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

爆羅致政私密片「還有20部高清」？　凌濤：特寫部位用「道具」

▲國民黨公布疑似羅致政的最新不雅片段。（圖／國民黨提供）

▲國民黨公布疑似羅致政的最新不雅片段。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨立委羅致政捲入不雅性愛片風波，檢調鑑定結果至今未公布，國民黨2024競選發言人凌濤今（9）日表示，國民黨收到20部最新、高畫質的影片，且片中「道具、特寫樣樣來」，國民黨會全數交由檢調鑑定，呼籲一天內查明真相並公諸於世。凌濤也點名民進黨總統候選人賴清德，應叫羅致政退出本次立委選舉。

凌濤直言，賴清德身為副總統、總統候選人，第一時間稱羅致政是深偽影片的受害者，還說是中國介選，都還沒確定影片就瞎挺，等於是重演全黨相挺論文抄襲的新竹市前市長林智堅一樣。

凌濤也在記者會中公布20部影片的截圖，發現新收到的影片跟舊影片是同一個場景，都是自拍自錄，其中包含羅致政跟女性的自拍，還有「不堪入目」、「使用道具（按摩棒）」的特寫畫面。

凌濤強調，羅致政身為國防外交委員會的委員，如果這些不雅影片為真，除了令全台灣人民感到羞辱，此外，擔任國防外交委員會立委接觸許多機密，羅致政是否有資料外洩問題？先前傳出羅致政的錄音檔，也令人質疑羅是否拿錄音筆錄下與蔡英文總統的對話？還有什麼把柄掌握在他人手上？「這不只是你的私生活，還涉及國家安全」，羅致政必須對外說明。

凌濤也指出，對於疑似羅致政的不雅片，賴清德不分真偽，在第一時間瞎挺護航，指羅致政是深偽影片的受害者，還稱此事看出中共介選無所不用其極；但媒體卻揭露，調查局已鑑定先前羅致政的不雅片非深偽造假，賴清德應該為自己不分真偽護航先出面道歉。

凌濤說，這些新收到的影片都會送交檢調，呼籲一天之內應對外公佈調查報告，如果報告證明影片為真，就請賴清德立即要求羅致政退出立委選舉，並向全民謝罪。

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