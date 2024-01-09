侯友宜模擬「總統宣誓」網酸瘋了　趙少康：我們為民創繁榮環境

▲侯友宜台中造勢上演「模擬宣誓就職」環節。（圖／記者許權毅攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨昨晚於台中市舉辦「挺侯康台中團結造勢晚會」造勢晚會，活動中安排「正副總統宣誓」環節，讓國民黨總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康在舞台上模擬宣誓就職，畫面曝光引發網友笑，「想當總統想瘋了」。趙少康今（9）日受訪回應，「當然想選總統啊！哪有瘋？是想為你們這些網友跟人民創造繁榮環境啊！」

趙少康上午參訪安德烈食物銀行受訪時表示，「正副總統宣誓」環節這點子是主辦單位的要求，要求侯友宜宣誓，而他也要把手放胸口，「主辦單位都要求了，我們入境隨俗啦！」

至於民進黨立委羅致政繼私密影像外流後，日前再有一段疑似他叫蔡英文總統去「祭改」的41分鐘錄音檔被爆出。雖羅致政事後緊急澄清音檔是「境外介選操作」，但國民黨立委候選人游淑慧則分析，新北檢無法說明影片的鑑定結果，「其實這就是答案了」。

趙少康也說，以前的大官發生這些事，情治單位都說是假的，怎麼這次就需要當事人同意，如果是深偽是假的，那早就講了，但是講不出來，卻又說不出是真的，萬一將來被發現是假的很丟臉。

趙少康續指，羅致政與蔡英文對話偽造40幾分鐘有可能嗎？人家都是三到五分鐘就有爆點出來，偽造那麼久的幹嘛？而且跟總統談話還需要錄音？真的很荒謬，民進黨幹的事情不是常人能做的。

趙少康也認為，此舉就是政府介選，「政府該公布的不公布，不該公布的還敢講一堆！」