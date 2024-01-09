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投票日被「排上整天班」他看班表氣炸！全場搖頭：違法了

▲▼投票 九合一大選 投票所民眾投票。（圖／記者屠惠剛攝）

▲選舉投票日是《勞基法》規定的「放假日」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

2024總統大選倒數4天，卻有網友日前表示，他7日拿到班表時傻眼了，因為他13日當天被排上整天班，「我早就跟老闆說過我要回家投票了，結果老闆說，如果大家都要請假，那他禮拜六餐廳要怎麼營業」，氣得想檢舉「沒品老闆」。事實上，選舉投票日是《勞基法》規定的「放假日」，有投票權、屬於「工作日」的勞工，雇主要讓勞工放假1天、工資照給，如果員工上班，雇主應加倍發給出勤時段的工資，且不可妨礙勞工投票。

有網友在論壇Zuvio發文「投票日不給請假」，他7日拿到班表，看到老闆安排時忍不住生氣，「我1/13禮拜六（被安排）要上整天班」，可他早就跟老闆說過要回家投票，「結果老闆說，如果大家都要請假，那他禮拜六餐廳要怎麼營業。」原PO表示，他工作的餐廳是蠻知名的牛排餐廳，假日客人很多，加上尾牙季，訂位確實不少，「但是我真的很想回家投票…」

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他表示自己已經求過情，可老闆怎麼都不答應，「說班已經排了，如果大家都想請假就請假，他餐廳就要關了」，可原PO不禁哀怨，「關我屁事？為什麼要在這邊幫你賺錢，還得放棄自己的投票權利？這種沒品的老闆到底該拿他怎麼辦？現在檢舉還來得及嗎？」

貼文一出，其他人也傻眼，「爛地方趕緊跑，正常老闆不會投票日還不讓請假」、「如果你認為這份工作的前景比你的投票權重要，再考慮留下吧，不然你老闆寧可不讓員工去投票，也不休息半天，該檢舉了吧」、「請半天都不能？」

事實上，勞動部提醒，選舉投票日為「放假日」，具有投票權且當天是工作日的勞工，雇主應依法讓勞工放假一日，工資照給，若是勞工同意出勤，要發給雙倍工資；若當日是休息日或例假，則不另外給假。雇主未依法給假或給薪者，可處新臺幣2萬元以上，最高100萬元罰鍰，並應補給工資。勞工權益如有受損害者，可就近向工作所在地勞工行政主管機關申訴以維權益。

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