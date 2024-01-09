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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳建仁：AZ、BNT跟莫德納合約都這樣簽　已發函高端「越早公開越好」

▲▼行政院院長陳建仁提出是否公布高端合約？是否圖利廠商及危害全民健康權益 報告 薛瑞元。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院院長陳建仁。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院臨時會今（9日）就「是否公布高端合約？是否圖利廠商及危害全民健康權益？」進行專案報告，邀請行政院長陳建仁列席。立委邱顯智質疑，雖大部分國家未公開，但瑞士跟歐盟有公開疫苗採購合約，有什麼理由做不到？陳建仁回應，不只是高端這樣，AZ、BNT跟莫德納也都是這樣簽訂，主要理由還是牽涉商業機密跟價格，疫苗的價格會因為供應時間、量有所不同。政府立場也是主張要公開，也跟高端公司協商，希望他公布。

陳建仁今到立院就高端採購案專案報告並備質詢。邱顯智質疑，針對疫苗合約部分，說新冠疫苗合約不公開不是針對台灣、是全球皆然，包含AZ、BNT跟莫德納也都設有保密條款、無法公開，但瑞士把所有採購疫苗合約通通上網公開、一目瞭然，歐盟採購疫苗合約不管哪個廠牌都公開。

邱顯智指出，整個疫苗採購流程的法律文件絕不是全世界都沒公開，當然大部分國家都沒有公開，但我們要跟哪些不公開的國家比嗎？到底有什麼理由做不到？

陳建仁回應，世界上絕大部分國家採購疫苗時都會簽訂保密條款，也不只是高端這樣，AZ、BNT跟莫德納也都是這樣簽訂，主要理由還是牽涉商業機密跟價格，疫苗的價格會因為供應時間、量有所不同。

邱顯智質疑，高端價格早就講出來了，其他契約必要之點有哪些是要保密的？若認為非得保密不可的部分可以做處理、完整合約不公開，但現在基礎契約都沒有公開，人民有知的權利應該要公開。

陳建仁表示，政府立場也是主張要公開，但保密協定條款規範下，要雙方同意。政府也跟高端公司協商，希望他公布。

邱顯智也詢問具體公開時間點？陳建仁表示，何時要公開高端有內部程序，也許需要經過董事會討論，要等對方確定，雙方達到協議情況下希望越早公開越好，已經有發函請他們給最好答覆。

邱顯智追問若不同意不就永遠不公開？陳建仁表示，若有這樣的情況下，就會把相關保密需求部分遮蔽，立法院開過20幾次會議、也看過資料，自己同意人民有知的權利，但政府要講求誠信，誠信是政府簽約最重要的基礎，若因此毀壞政府誠信，未來政府採購任何藥物跟疫苗都會被拒絕，這是對國人健康是有影響的。

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