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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

合約解密甩鍋高端？　陳建仁：片面公布合約會違背政府誠信

▲▼陳建仁聯訪 立法院臨時會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長陳建仁立法院臨時會前受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院長陳建仁9日赴立法院針對「疫苗採購合約相關事宜」進行專案報告及備詢。由於高端尚未同意解密，在野陣營質疑政府將責任甩鍋高端？會前受訪時，陳建仁強調，在簽約過程按照國際慣例，都有簽訂保密協定，所以在公布相關合約時候，一定要得到對方的同意，「如果片面公布這些合約的話，實際上會違背政府的誠信」。

陳建仁說，行政院和相關部會都已經多次對外有所說明，高端合約的部分，一直主張要對外公布，但是一定要循一定程序進行，政府也有多次跟高端溝通，希望他們對外做相關公布，這件事情正在努力。

「我要強調，我們跟高端的合約都是在遵照相關法規以及國際貿易慣例簽署，沒有不可告人之事。」陳建仁說，很重要的是，在簽訂過程中，按照國際慣例，所有國家的新冠肺炎疫苗廠商簽訂合約時，都有簽訂保密協定，所以在公布相關合約時候，一定要得到對方的同意。

陳建仁表示，如果片面公布這些合約的話，實際上會違背政府的誠信，政府的誠信一定受到質疑時，未來政府要對外採購任何疫苗、藥物甚至其他採購案，可能都會受到拒絕，且對國家的信譽有很大的影響，更重要的，也會因此使得國人健康的保障受到影響。

最後，陳建仁呼籲在野黨和有心人士，不要為了個人政治利益來抹煞台灣防疫人員在第一線做的努力和貢獻，這樣是相當不公平的。

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