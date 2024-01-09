今未攜高端合約到立法院臨時會　薛瑞元：但衛福部贊成公開

▲薛瑞元9日在立法院受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

衛福部長薛瑞元今（9日）列席立法院臨時會。薛會前表示，今天來報告高端相關事宜，並沒有帶合約過來，但衛福部對於高端是否要提前解密是樂觀的。薛瑞元也強調，衛福部贊成合約公開，但全球在這次疫苗採購上，所有合約都是有保密條款，不是只有台灣有。

行政院長陳建仁9日到立法院進行「是否公布高端合約？是否圖利廠商及危害全民健康權益？」等相關事宜專案報告並備質詢，薛瑞元列席並於會前接受媒體聯訪。

對於今立法院臨時會上可否看到高端合約，薛瑞元表示，臨時會上應該是看不到，是要來報告高端相關事宜，並沒說要帶合約過來。衛福部昨已發公文給高端，高端也收到了，衛福部對於高端是否要提前解密是樂觀的。

媒體追問，高端曾在2021年發布重訊，稱依採購機關要求，合約不予公開，這是否代表政府要求保密？薛瑞元回應，應該不是這個樣子，但公開發行公司要發行重訊，不是衛福部能夠掌握。媒體再問，代表這重訊是錯的？薛瑞元說，衛福部沒有要求高端保密。

針對選前有無可能公開高端合約？薛瑞元表示，這要看高端程序走的怎麼樣，衛福部是樂觀，提前解密，「因為那本來是要5年」。

媒體詢問，政府好像都把球丟給高端？薛瑞元說，這個本來就是，高端是提供秘密的一方，要不依照合約時間去解密的話，應由提供合約的一方同意。

薛瑞元強調，衛福部贊成合約公開，但全球在這次疫苗採購上，所有合約都是有保密條款，不是只有台灣有。