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社會 社會焦點 保障人權

高端疫苗合約爭議延燒　北檢簽結63案「還有3案調查中」

▲▼陳時中、張茂楠陪同高嘉瑜掃街。（圖／記者陳家豪攝）

▲前衛福部長陳時中目前仍是高端案圖利罪嫌的他字案偵辦對象。（資料照／記者陳家豪攝）

記者劉昌松／台北報導

2024總統大選在即，3年前新冠肺疫苗採購問題再次成為各陣營攻防焦點之一，立法院9日舉行臨時會，邀請行政院與相關部會，針對高端合約是否公開、是否圖利廠商等問題進行專案報告。在此同時，司法調查尚未終了，除2023年接連簽結63件相關案件後，目前台北地檢署黑金專組仍有包括陳時中被控瀆職等3案偵辦中。

據了解，北檢偵辦中的案件，包括國民黨台中市第四選區立委廖偉翔等人公布3分錄音檔，質疑高端董事會授權總經理陳燦堅，就疫苗價格與衛福部協商，會中有人笑稱「超過700元部分，就拿來董事會分掉」；有成大醫師稱疫苗審查「穩過的、一路綠燈」，廖等人在2024年初將相關錄音資料送交北檢，告發民進黨政府與高端疑似有違反《證交法》內線交易罪。

▲▼台中市立委候選人廖偉翔。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委候選人廖偉翔發布錄音資料，質疑高端董事會內部討論顯示有內線交易等不法。（資料照／記者屠惠剛攝）

此外，台北市文明人權服務協會理事長，也根據曝光的錄音檔質疑高端把全民當作實驗白老鼠，把國庫當私人董事會的提款機，因此告發時任衛福部長陳時中、食藥署長吳秀梅2人涉嫌瀆職圖利罪。北檢偵辦中第3件，是一直處於挨告狀態的政府部門，則由現任衛福部長反控李德維多次代表國民黨提告，結果陸續被檢察官以查無犯罪嫌疑，簽結處分，因此認為李德維涉嫌誣告罪。

而讓薛瑞元怒提反控的起因，是新冠肺炎疫情期間，防疫過程屢生爭議，從2021年6月起，多位在野黨領袖、民眾陸續告發總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌、前衛福部長陳時中、食藥署長吳秀梅等官員，涉嫌華航「3+11」製造破口、擋疫苗、護航高端、廢弛職務釀災、殺人等總計62案，經台北地檢署3名檢肅黑金專組主任檢察官偵辦後，認為查無不法，2023年4月14日全部以他字案簽結。

▲▼薛瑞元聯訪 立法院臨時會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲現任衛福部長薛瑞元已反控李德維涉嫌誣告。（資料照／記者屠惠剛攝）

但同年5月間，鴻海創辦人郭台銘發布聲明表示，民進黨與德國BNT簽約購買疫苗時，堅持協議要用「獨立的台灣政府」名義簽定，因BNT原本的代理商、上海復興製藥無法接受而破局，鄭麗文因此再到北檢告發陳時中等人涉瀆職，也成為北檢第63件高端相關案件，最後也因查無犯罪嫌疑簽結。

另外，先前屢遭外界質疑，高端股價暴漲暴跌疑有內線交易，北檢調查是總經理陳燦堅的扶輪社好友王信雄，涉嫌因為居間牽線幫馬來西亞購買高短疫苗，然後私下買股小賺1萬6685元，王信雄被起訴後認罪，台北地院已在2023年10月間依違反《證交法》內線交易罪判王徒刑1年7月，緩刑3年，向公庫支付2萬元。至於凱基松山哥(廖學邦)靠著超強操作，短線操作高端股票獲利，因查無內線交易已被不起訴。

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