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高端疫苗均價840元　陳建仁：合約有保密條款但無不可告人之事

▲▼陳建仁 立法院臨時會 專案報告高端疫苗採購案。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長陳建仁赴立法院臨時會，專案報告高端疫苗採購案。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院長陳建仁9日赴立法院針對「疫苗採購合約相關事宜」進行專案報告及備詢。根據行政院長陳建仁的報告，採購480萬劑計價之疫苗換算平均價格，則合約每劑疫苗平均價格約為新台幣840元；至於無法立即公開合約的原因，在於疫苗採購合約中，均附帶保密條款，若未經立約雙方同意，片面違約公開保密資訊，不僅會面臨訴訟賠償，更將嚴重損害台灣政府誠信。

根據報告，高端COVID-19疫苗採購價格經衛福部疾管署與高端公司協商，單劑量採購數量為200萬劑，每劑價格為新台幣881元（含稅）；多劑量採購數量為280萬劑，每劑價格新台幣810元（含稅），若以採購480萬劑計價之疫苗換算平均價格，則合約每劑疫苗平均價格約為新台幣840元（含稅），低於BNT及莫德納的每劑價格。

至於履約狀況，衛福部食藥署於2021年7月30日核發高端疫苗專案製造（EUA） 核准函，高端公司自2021年7月30日起至2022年3月24日止陸續報驗交貨，總計到貨500萬劑疫苗，採購契約已全部完成履約。

部分高端疫苗交貨延遲罰款，衛福部疾管署皆依採購契約規定辦理，除逾期部分計罰每日逾期違約金，另廠商逾期30日以上仍未能履約之罰款，已併於2022年3月24日最末次驗收完成時，依契約規定計罰。

至於政府無法「立即」公開疫苗採購合約內容的原因，行政院的報告中指出，在於每款COVID-19疫苗採購合約中，均附帶保密條款，其中高端保密期限為5年。另外，BNT、莫德納、AZ、Novavax 等外國疫苗採購合約，也都附帶保密條款，保密期普遍更長，其中AZ為5年、Novavax為7年、BNT為10年、莫德納則不同意公開，但同樣沒有「封存」30 年的問題。

報告指出，考量採購公文重要性與後續參考所需，嚴謹地以最長公文「保存年限」30 年訂之，亦即此公文檔案必須保存30年後始得銷毀，絕非「封存」30 年。

報告指出，COVID-19 疫苗完整合約不公開並非僅針對台灣，而是全球各國皆然。採購契約有保密條款，政府是簽約一方，必須依照合約辦理，但也正與簽約方溝通，建議可以提前公布；但如同其他契約關係，若未經立約雙方同意，片面違約公開保密資訊，不僅會面臨訴訟賠償，更將嚴重損害台灣政府誠信，衝擊國外疫苗大廠未來出售意願，進而影響未來疫苗、藥品相關的採購工作，最終導致國人權益受損。

陳建仁強調，高端COVID-19疫苗採購過去接受立法委員監督與質詢，亦接受監察院與審計部之約詢及查核，已充分接受檢驗，無規避監督或涉及不法。有關檢調機關偵查相關案件共 63 案均以「查無不法」簽結，顯示政府無涉及任何不法情事。

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