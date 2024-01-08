快訊／藍狂打台南房產1年漲800萬　賴清德：自住非炒土地

▲賴清德今天展開環台大車掃，上午在前往東港東隆宮參拜。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／屏東報導

總統立委選舉黃金周，民進黨總統候選人賴清德今（8）展開環台車掃，媒體會前關注，藍營質疑賴昔日在台南安平區買下的房地，是搭配南捷綠線計劃，1年內「爆漲800萬」，不過賴受訪強調，他家是為自住換屋，不是用來租給學生謀取高價房租，也沒有在預計開發區內購買土地，通通都沒有。

賴清德今天上午在屏東東隆宮前接受媒體聯訪說，這是典型用抹黑造謠的議題來攻擊自己，「我家因為成員增加，所以貸款換屋，這跟很多家庭通通都一樣的」。

賴清德酸藍白對手侯友宜、柯文哲說，他所換的屋子是為了自己住，不是用來租給學生謀取高價房租，也沒有在市長任內，在預計的開發區內購買炒土地，通通都沒有，「我相信國人也不會這樣做，那我賴清德也沒有這樣做」。

今天上午開始，民進黨將啟動全台大車掃計畫，由正副總統候選人賴清德、蕭美琴兩人分進合擊，進行為期5天的車隊掃街，根據規劃，賴清德今天上午將自國境之南屏東縣出發，一路行經屏東縣、高雄市、台南市，陪同立委候選人徐富癸、鍾佳濱、許智傑、李昆澤、李柏毅、王定宇、林俊憲、陳亭妃、林宜瑾、郭國文，晚間返回北部，出席宜蘭縣、基隆市萬人造勢活動。