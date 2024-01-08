分析／賴清德想觸及高雄「蔡英文百萬票」防線　仍得靠韓國瑜動員

▲蔡英文、蘇貞昌、賴清德、蕭美琴、陳其邁昨晚齊聚高雄鳳山造勢。（資料照／記者呂晏慈翻攝）

記者呂晏慈／高雄報導

總統選舉超級星期天，藍綠白昨（7）均在高雄舉辦大型造勢活動，國民黨、民進黨總統候選人侯友宜、賴清德陣營隔空拚場，雙方都喊出現場湧入12萬人。不過，賴清德在長達25分鐘的壓軸演說中，隻字不提對手侯友宜，反倒6度提到國民黨不分區立委候選人、前市長韓國瑜名諱，顯然綠營想在高雄再創總統選舉破百萬紀錄，還是得靠「那個男人」動員。

民進黨上周展開選前萬人造勢巡迴，第11站選在高雄捷運鳳山西站旁的空地舉辦，此處是藍綠號召萬人造勢的熱門場地，面積高達1.8萬坪，2018年「韓流」席捲港都，時任市長候選人韓國瑜超級星期六就選在此處造勢，陳其邁兩度競選高雄市長的選前之夜造勢也選在該址，本屆總統立委選舉的超級星期天，總統蔡英文、行政院前院長蘇貞昌、民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴、陳其邁重回鳳山，頗具特殊意義。

另一方面，綠營面對今年總統立委選戰，早早便設定「高雄拿超過百萬票」的目標，該數字並非毫無依據，2014年前市長陳菊競選連任時便開出99萬餘票，總統蔡英文2016年開出95萬餘票，2020年更在高雄一舉囊括逾109萬張選票。

不過，由於今年總統選舉三咖督，非兩強對決，黨內普遍預測最終「第一名」與「第二名」的總得票數字落差不會太大，加上仍有執政包袱沈重、高雄立委陣前換將等因素，難免影響選情走勢，使得賴清德想要逼近「蔡英文防線」獲得百萬票，依然有不小挑戰。

《ETtoday新聞雲》現場直擊，整場造勢活動中，無論台上演講者是否直接提到「韓國瑜」3個字，他依舊是存在感最高的關鍵角色。例如陳其邁登台助講時意有所指地說，「選舉不是實驗，選擇不能重來」，這句話高雄人感觸應該是最深，如果換黨換人做，執著於國民黨的老路，將會影響未來的發展。

此外，蘇貞昌也將暗諷韓國瑜作為開場白，稱「以前有一個人，高雄人給他一個機會，高雄人給他做市長，他說高雄又老又窮」，又酸「高雄哪有又老又窮？所以高雄人把他罷免，剛好而已」。

蕭美琴則說，過去高雄人曾經一不小心，選錯了一個韓國瑜，「我沒有辦法想像，我在未來要面對這些外國朋友，我要怎麼跟他們解釋，我們的國會議長曾經用膝蓋走路？我不知道怎麼跟他們解釋，我們的議長喜歡娛樂、講大話？我無法跟他們解釋，台灣人共同創造的光榮感，我們台灣人共同創造的尊嚴，是這個樣子」。

壓軸發表演說的賴清德，更是在長達25分鐘的演說中，6度提到韓國瑜的名字。他直言，藍白若在國會過半，那麼韓國瑜就將成為下一屆的立法院長，高雄人在4年前已經看清韓國瑜的真面目，在這次選舉中，也要讓民進黨國會過半，「拒絕韓國瑜當立法院長好不好？把他三振出局好不好？」