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選戰衝刺過世父親老同事助選送暖　姚正玉感謝感動

▲台南市立委第三選區（北區安南區）候選人姚正玉受到父親生前台電老同事、失聯數十年的小學、高中同學都紛紛跳出來助選，讓姚正玉非常感動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市立委第三選區（北區安南區）候選人姚正玉受到父親生前台電老同事、失聯數十年的小學、高中同學都紛紛跳出來助選，讓姚正玉非常感動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

選戰倒數計日，台南市立委第三選區（北區安南區）候選人姚正玉受到父親生前台電老同事、失聯數十年的小學、高中同學都紛紛跳出來助選，在艱困的選戰中，讓姚正玉非常感動。

姚正玉的父親過世快20年了，父親台電的老同事「牛頭班長」李瑞忠已經80多歲高齡，平常在台南公園打羽球，除了小有重聽，身體還很硬朗，在街頭看見「選立委的姚正玉」，透過球友記者吳順永確認，她就是老同事姚法田的女兒，而主動加入助選行列。

▲台南市立委第三選區（北區安南區）候選人姚正玉受到父親生前台電老同事、失聯數十年的小學、高中同學都紛紛跳出來助選，讓姚正玉非常感動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

李瑞忠除了向親友拉票，平時騎單車或在公園下棋時，都將姚正玉的文宣袋掛在車上，當走動式廣告，李叔叔的情義相挺，讓她非常感動和感謝。

此外，姚正玉就讀公園國小和延平國中時期的同學張鳳英，是作文老師，從街頭的競選看板認出她，主動聯繫並找到總部，不僅自己輔選，還找了許多一起的志工朋友投入，讓競選團隊的娘子軍實力更堅強。

還有，高中畢業就失聯、本從事表演服裝租賃的高中同學吳衣彤，母親是前議員王淑美，主動帶著無尾熊、獅子王的道具服出現在活動現場、街頭拜票的隊伍中；移民美國的高中同學趙美蘭趁著返鄉探親到總部幫忙，好友姐姐郭秀美也熱心出錢出力。姚正玉說，這些都是很久沒聯繫的老同學、老朋友，沒想到一場選舉又把大家重新串起來。

▲台南市立委第三選區（北區安南區）候選人姚正玉受到父親生前台電老同事、失聯數十年的小學、高中同學都紛紛跳出來助選，讓姚正玉非常感動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

姚正玉說，有支持的姐姐看她衣服太暗色就為她別上國旗胸針，還有人送來象徵福氣的葫盧吊飾，聽她聲音卡卡就遞上潤喉蜜，競選總部成立大會上一位大哥握手時給了她一條保平安的佛珠、還有鄉親送來好吃的慰勞團隊。

姚正玉說，這次選舉不僅讓她認識許多新朋友， 也找到許多老朋友和老同學。雖然競選過程難免疲累，大家的支持和鼓勵，給她很多的溫暖，讓她在艱困的選戰中多了感動，也充了滿滿的電而倍加有力。

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