郭璽南投站台辱她「老女人」…痛哭下跪求選民覺醒！馬文君喊告

記者高堂堯、莊智勝／南投報導

2024選戰進入最後衝刺，前海軍顧問、高雄立委候選人郭璽昨(7日)前往南投，為第一選區民進黨立委候選人蔡銘軒站台，激昂抨擊對手、國民黨立委候選人馬文君是「賣國賊」，更辱罵馬「老女人」、「肥成那樣」，還一度下跪懇求選民「請你們覺醒，下架馬文君」。對此，馬知悉後將針對郭璽人身攻擊言論提出誹謗告訴。

▲郭璽哭著下跪懇求選民「下架馬文君」。（圖／記者高堂堯翻攝）

選戰倒數5天，立委候選人蔡銘軒昨於埔里仁愛公園舉辦造勢晚會，現場齊聚約上千名支持者，農業部前部長陳吉仲、立委羅美玲、民進黨發言人卓冠廷、不分區立委候選人王義川皆來義氣相挺，輪番上台替蔡銘軒拉票；而高雄市立委候選人郭璽則擔任神秘嘉賓，現身懇請選民支持。

▲南投第一選區民進黨立委候選人蔡銘軒。（圖／記者高堂堯翻攝）

郭璽登台指出，選民給了馬文君14年，她全都在外交國防委員會，「我們希望我們選出來的立委是為我們鄉親努力去爭取預算，替我們南投縣建設，但我們選出來的立委卻到立法院擋預算、還涉嫌將潛艦國造的機密洩漏給韓國」、「我們不需要出賣台灣人民的立委！」郭還慷慨激昂辱罵馬文君是「老女人」、「肥成那樣」，「未來若讓她選上了，這4年不知道她還要出賣我們多少次。曾經贊助她選舉經費的人就在這裡！」

郭璽還當場下跪，「我說的每句話都是屬實，若有一句謊言，我天打雷劈！」哭著懇求鄉親覺醒，替下一代爭取民主自由的日子，蔡銘軒是有為青年，請大家支持，下架不適任的立委。

針對郭璽說法，馬文君獲悉後表示，其發言已經涉及誹謗、意圖使人不當選，將會對郭璽提出告訴，並痛斥民進黨只會對她抹黑、抹紅，待政黨輪替後，一定督促新政府查清郭璽等人涉及的「潛艦弊端」。

▼郭璽下跪懇求選民。（圖／記者高堂堯翻攝）