藍綠白齊聚高雄搶票　超級星期天人氣比拚

▲民進黨高雄造勢晚會現場照片。（圖／賴清德競選總部提供）

記者皮心瑀／台北報導

把握選前最後一個周末衝刺，藍綠白皆選在高雄搶票，其中，民進黨、國民黨都喊出現場破12萬人，而民眾黨則表示造勢活動擁入8萬人。

國民黨總統候選人侯友宜在夢時代廣場舉辦造勢晚會，約下午4點活動準時開始，現場2萬張椅子已經全數坐滿，人潮更滿溢到路邊。侯友宜則於5點22分進場，由台北市長蔣萬安、國民黨主席朱立倫陪同，花了11分鐘才走上舞台，主持人謝龍介更喊出現場超過12萬人，而從國民黨的直播畫面也可看出看不到盡頭的支持者。

國民黨這場造勢延續前幾場加強「棄柯保侯」力道，到場的藍營大咖致詞時皆呼籲選民集中選票，達成下架民進黨、政黨輪替目標。侯友宜致詞時全程以台語表示，自己也是南部的孩子，非常講情講義，用生命來互相支持相挺，而一生經歷了這麼多的槍戰沒有被打死，就是上天留他一條命護台灣，更打出經國牌，稱13日要贏，對得起蔣經國，對得起中華民國、對得起臺灣這塊土地，對得起台灣的下一代。

民進黨總統候選人賴清德前往高雄捷運鳳山西站旁的空地舉辦萬人造勢活動，到了晚間9點30左右，現場喊破12萬人。值得注意的是，2018年「韓流」席捲港都，時任市長候選人韓國瑜超級星期六就選在此處造勢，而賴清德這回致詞時，更6度提到韓國瑜，反而未講到對手侯友宜。

賴清德表示，總統、副總統就是握著方向盤的駕駛員，立法院才是引擎，希望人民「再拒絕韓國瑜一次」，將韓國瑜三振出局，讓民進黨國會過半，同時宣布將以「民主力量要團結」、「國家朝野要團結」、「民主陣營要團結」3面向團結台灣，將建立「國家利益高於政黨利益」、「政黨利益高於個人利益」的政黨文化，團結朝野一致對外。

民眾黨總統候選人柯文哲則選在高雄凹子底捷運站附近的神農路上舉辦造勢，大進場花了將近13分鐘，現場則喊出破8萬人。

▲柯文哲「TeamKP召集令-高雄場」造勢活動。（圖／記者袁茵攝）

柯文哲批評藍綠，直言國民黨、民進黨每天就是打架、丟豬內臟、丟預算書、丟水球，30年來就是這樣，再喊出三黨不過半，強調民眾黨將成為關鍵力量，而這次選舉將是「棄藍綠，保台灣」。

▲柯文哲「TeamKP召集令-高雄場」造勢活動空拍圖。（圖／民眾黨提供）