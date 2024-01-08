空照圖／4萬人擠爆屏東造勢大會　賴清德拜託鄉親讓三席立委全壘打

▲2024大選投票超級星期日，民進黨「TEAM屏東站出來」造勢大會。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／綜合報導

2024總統暨立委大選投票前最後一個超級星期日，民進黨在屏東縣舉辦「TEAM屏東站出來」造勢大會，正副總統候選人賴清德、蕭美琴偕同四位立委候選人徐富癸（屏南）、鍾佳濱（屏北）、伍麗華（山原）、張秀君（不分區）同台向所有鄉親拜票，屏東縣前後四位縣長蘇貞昌、曹啟鴻、潘孟安、周春米也再度合體力挺，展現民進黨大團結氣勢，造勢現場擠進四萬人，氣氛相當熱烈。

賴清德表示，再過6天就要投票了，舉辦這場選前大造勢，就是希望大家要團結一致，1月13日一定要出門投票，確保最後的勝利，他呼籲所有的屏東鄉親一起支持專業認真的鍾佳濱、伍麗華拚連任，支持地方經驗20年的徐富癸進入立法院，這三位立委若是過關，不只可以站在第一線共同守護台灣，屏東進步的腳步會更快，屏東的建設會更發展，鄉親的生活會越來越好。

賴清德也提到，最近大家都有看到競選總部所發布《在路上》的競選影片，這八年來，總統蔡英文領導台灣不斷進步，「把車開得很穩」，如今總統已經把鑰匙交給他，「外面這條路是勝利路，清德要邀請大家一起上車，屏東要從勝利路開往民主路，一起走民主和平的路、走創新繁榮的路、走公義永續的路」。





賴清德強調，他和蕭美琴，是三組總統候選人裡面，最有經驗、有能力、有決心，也是做好準備的一組候選人，也是唯一提出國家希望工程施政藍圖，並提出均衡台灣國家建設計畫的候選人，未來他和蕭美琴有三項重要使命，第一項是「團結守護台灣」，要團結民主力量，贏得這場選舉，團結朝野和世界民主陣營團結在一起，一起守護台灣；第二項是「堅定穩健帶領台灣向前邁進」，他和蕭美琴在內政和外交事務上，擁有完整的歷練，有能力、有信心帶領台灣成為更好的國家，迎向世界，寫下驕傲的台灣民主故事，第三項是「堅定信賴台灣」，他和蕭美琴對台灣和民主有強烈的使命感讓台灣持續壯大繁榮，絕對不走倚賴中國的回頭路，要讓未來世世代代的台灣人民，都能享有民主自由、富裕繁榮的生活。

賴清德指出，總統和副總統就像是握著方向盤的駕駛，而立法院則是引擎，唯有民進黨過半，立法院支持民主進步的人數足夠，引擎才有力，才能推動國家進步，若國民黨過半，會出現更多的馬文君，發生更多洩漏軍事機密的事件，所以，他懇求過去站在民主的第一線的屏東鄉親，一定要全力支持民進黨，讓民進黨國會過半，才能守護台灣的主權和產業發展，讓國家繼續走在正確的道路上。

賴清德表示，國會要過半，屏東就是關鍵，三席立委一定要全壘打，屏北地區支持2號鍾佳濱，佳濱在立法院，積極推動《偏鄉教育條例》，替屏東爭取教育預算；推動《技職教育法》，讓就讀技職教育的學生也能出頭天；為屏東偏鄉爭取教育資源，也改善技術學校的教學品質。此外，不管是屏東的農產品促銷，還是颱風農損，鍾佳濱都努力向中央爭取經費，過去三年就爭取了六億元的經費，希望屏東鄉親讓專業認真的好立委繼續當選拚未來。

賴清德也請託鄉親大力支持屏南地區3號徐富癸，他表示，徐富癸是潘孟安在屏東的左右手，20年來屏東走透透，對每一個鄉鎮都非常熟悉，有句話說「十年磨一劍」，徐富癸有20年經驗，可說是身背兩支劍，已經準備好進入國會行俠仗義，替屏東縣爭取建設，「我們要讓徐富癸能夠進到國會大展神通」。

賴清德在替山地原住民10號伍麗華拉票時表示，伍麗華的選區遍佈全國，但她抓緊時間，四年服務超過1400件陳情，全國的族人、原民朋友幾乎都可以遇到她、請她幫忙，因為她深入的偏鄉，再難達到的地方，都堅持走一遍，懇請鄉親讓認真用心、全國走透透的原住民好立委，繼續為原民朋友服務。

最後，賴清德強調，他和蕭美琴已經準備好了，會用希望、信心和勇氣爭取最後的勝利，「拜託大家做我們的後盾，六天之後，讓我們一起為台灣、為民主、為子孫、為世界的台灣投下神聖的一票」，總統副總統二號賴清德蕭美琴一票，鍾佳濱、徐富癸、伍麗華一票，政黨票6號民主進步黨一票。