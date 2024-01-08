　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

空照圖／4萬人擠爆屏東造勢大會　賴清德拜託鄉親讓三席立委全壘打

▲2024總統暨立委大選投票前最後一個超級星期日，民進黨在屏東縣舉辦「TEAM屏東站出來」造勢大會。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲2024大選投票超級星期日，民進黨「TEAM屏東站出來」造勢大會。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／綜合報導

2024總統暨立委大選投票前最後一個超級星期日，民進黨在屏東縣舉辦「TEAM屏東站出來」造勢大會，正副總統候選人賴清德、蕭美琴偕同四位立委候選人徐富癸（屏南）、鍾佳濱（屏北）、伍麗華（山原）、張秀君（不分區）同台向所有鄉親拜票，屏東縣前後四位縣長蘇貞昌、曹啟鴻、潘孟安、周春米也再度合體力挺，展現民進黨大團結氣勢，造勢現場擠進四萬人，氣氛相當熱烈。

賴清德表示，再過6天就要投票了，舉辦這場選前大造勢，就是希望大家要團結一致，1月13日一定要出門投票，確保最後的勝利，他呼籲所有的屏東鄉親一起支持專業認真的鍾佳濱、伍麗華拚連任，支持地方經驗20年的徐富癸進入立法院，這三位立委若是過關，不只可以站在第一線共同守護台灣，屏東進步的腳步會更快，屏東的建設會更發展，鄉親的生活會越來越好。

賴清德也提到，最近大家都有看到競選總部所發布《在路上》的競選影片，這八年來，總統蔡英文領導台灣不斷進步，「把車開得很穩」，如今總統已經把鑰匙交給他，「外面這條路是勝利路，清德要邀請大家一起上車，屏東要從勝利路開往民主路，一起走民主和平的路、走創新繁榮的路、走公義永續的路」。

▲2024總統暨立委大選投票前最後一個超級星期日，民進黨在屏東縣舉辦「TEAM屏東站出來」造勢大會。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲2024總統暨立委大選投票前最後一個超級星期日，民進黨在屏東縣舉辦「TEAM屏東站出來」造勢大會。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲2024總統暨立委大選投票前最後一個超級星期日，民進黨在屏東縣舉辦「TEAM屏東站出來」造勢大會。（圖／記者陳弘修翻攝）

賴清德強調，他和蕭美琴，是三組總統候選人裡面，最有經驗、有能力、有決心，也是做好準備的一組候選人，也是唯一提出國家希望工程施政藍圖，並提出均衡台灣國家建設計畫的候選人，未來他和蕭美琴有三項重要使命，第一項是「團結守護台灣」，要團結民主力量，贏得這場選舉，團結朝野和世界民主陣營團結在一起，一起守護台灣；第二項是「堅定穩健帶領台灣向前邁進」，他和蕭美琴在內政和外交事務上，擁有完整的歷練，有能力、有信心帶領台灣成為更好的國家，迎向世界，寫下驕傲的台灣民主故事，第三項是「堅定信賴台灣」，他和蕭美琴對台灣和民主有強烈的使命感讓台灣持續壯大繁榮，絕對不走倚賴中國的回頭路，要讓未來世世代代的台灣人民，都能享有民主自由、富裕繁榮的生活。

賴清德指出，總統和副總統就像是握著方向盤的駕駛，而立法院則是引擎，唯有民進黨過半，立法院支持民主進步的人數足夠，引擎才有力，才能推動國家進步，若國民黨過半，會出現更多的馬文君，發生更多洩漏軍事機密的事件，所以，他懇求過去站在民主的第一線的屏東鄉親，一定要全力支持民進黨，讓民進黨國會過半，才能守護台灣的主權和產業發展，讓國家繼續走在正確的道路上。

賴清德表示，國會要過半，屏東就是關鍵，三席立委一定要全壘打，屏北地區支持2號鍾佳濱，佳濱在立法院，積極推動《偏鄉教育條例》，替屏東爭取教育預算；推動《技職教育法》，讓就讀技職教育的學生也能出頭天；為屏東偏鄉爭取教育資源，也改善技術學校的教學品質。此外，不管是屏東的農產品促銷，還是颱風農損，鍾佳濱都努力向中央爭取經費，過去三年就爭取了六億元的經費，希望屏東鄉親讓專業認真的好立委繼續當選拚未來。

▲2024總統暨立委大選投票前最後一個超級星期日，民進黨在屏東縣舉辦「TEAM屏東站出來」造勢大會。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲2024總統暨立委大選投票前最後一個超級星期日，民進黨在屏東縣舉辦「TEAM屏東站出來」造勢大會。（圖／記者陳弘修翻攝）

賴清德也請託鄉親大力支持屏南地區3號徐富癸，他表示，徐富癸是潘孟安在屏東的左右手，20年來屏東走透透，對每一個鄉鎮都非常熟悉，有句話說「十年磨一劍」，徐富癸有20年經驗，可說是身背兩支劍，已經準備好進入國會行俠仗義，替屏東縣爭取建設，「我們要讓徐富癸能夠進到國會大展神通」。

賴清德在替山地原住民10號伍麗華拉票時表示，伍麗華的選區遍佈全國，但她抓緊時間，四年服務超過1400件陳情，全國的族人、原民朋友幾乎都可以遇到她、請她幫忙，因為她深入的偏鄉，再難達到的地方，都堅持走一遍，懇請鄉親讓認真用心、全國走透透的原住民好立委，繼續為原民朋友服務。

最後，賴清德強調，他和蕭美琴已經準備好了，會用希望、信心和勇氣爭取最後的勝利，「拜託大家做我們的後盾，六天之後，讓我們一起為台灣、為民主、為子孫、為世界的台灣投下神聖的一票」，總統副總統二號賴清德蕭美琴一票，鍾佳濱、徐富癸、伍麗華一票，政黨票6號民主進步黨一票。

ET快訊
日本藥妝店出現「感冒藥限購告示」　竟因年輕族狂吞獲得快樂
趙少康弄丟敬老卡被民眾撿到　他笑曝「遺失原因超閃」
「43年名店」宣布熄燈　饕客錯愕：人氣伴手禮沒了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

空照圖／4萬人擠爆屏東造勢大會　賴清德拜託鄉親讓三席立委全壘打

侯康政見「攻破綠營鐵票倉」　台大醫曝：LINE群一面倒說要投藍

快訊／高呼國家利益＞政黨利益　賴清德高雄籲「再拒絕韓國瑜一次」

選戰觀察／侯友宜南部拚小輸為贏 管中閔拉攏知識藍成亮眼手牌

空拍圖曝光！柯文哲高雄造勢直攻綠票倉　一旁公園亮整排「手機燈海」

蕭美琴憂韓國瑜成立法院長　「如何向外賓解釋他曾用膝蓋走路？」

太累了？柯文哲喊話三黨不過半　口誤稱「只有民進黨有關鍵力量」

超級星期天／賴清德衝高雄鳳山造勢　12萬人震撼空拍圖曝光

快訊／蔡英文喊「高雄衝全國最高票」　感性嘆：當台灣總統真光榮

高雄造勢破8萬人！柯文哲大進場花13分鐘　怒嗆民進黨政府「缺德」

行車紀錄器捕捉海嘯過程　水位20秒快速上升吞街道

高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝

菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

李千娜揪老公拍戲「挺孕肚淚崩」　黃尚禾「暴怒狠砸玻璃杯」

《換乘戀愛3》女團成員公開「13年地下情」　前任為她放棄當偶像..惹哭全場

客機窗戶飛走「塔台對話曝」　女機長冷靜載177人迫降！

陳冠叡暖密ZB1「你們太帥」　和章昊常見面：很舒服的朋友

母餵奶兒突嘴唇發紫！　衝派出所求助警CPR救回

能登半島地震山崩家遭毀　目擊者全錄下：媽媽快跑！

愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

空照圖／4萬人擠爆屏東造勢大會　賴清德拜託鄉親讓三席立委全壘打

侯康政見「攻破綠營鐵票倉」　台大醫曝：LINE群一面倒說要投藍

快訊／高呼國家利益＞政黨利益　賴清德高雄籲「再拒絕韓國瑜一次」

選戰觀察／侯友宜南部拚小輸為贏 管中閔拉攏知識藍成亮眼手牌

空拍圖曝光！柯文哲高雄造勢直攻綠票倉　一旁公園亮整排「手機燈海」

蕭美琴憂韓國瑜成立法院長　「如何向外賓解釋他曾用膝蓋走路？」

太累了？柯文哲喊話三黨不過半　口誤稱「只有民進黨有關鍵力量」

超級星期天／賴清德衝高雄鳳山造勢　12萬人震撼空拍圖曝光

快訊／蔡英文喊「高雄衝全國最高票」　感性嘆：當台灣總統真光榮

高雄造勢破8萬人！柯文哲大進場花13分鐘　怒嗆民進黨政府「缺德」

《獵人》格鬥遊戲新作宣傳片首公開　小傑、奇犽、酷拉皮卡現身

加薩「9歲戰地小記者」記錄逃生經歷　吸引64萬粉絲

日本災區「不歡迎物資」辛泡麵也上榜？鄉民好奇原因　專家解答了

快訊／輪島市出現「大規模山體滑坡」跡象　市府緊急撤離居民

空照圖／4萬人擠爆屏東造勢大會　賴清德拜託鄉親讓三席立委全壘打

選戰衝刺過世父親老同事助選送暖　姚正玉感謝感動

金馬男神台北街頭跑步！　「帥臉0偽裝」爆汗自拍：不用懷疑

上班好難！12句職場厭世語錄：「我最大的不足，就是餘額不足」

CNN推薦戀人櫻花道　到德國波昂櫻花大道拜訪春天

金獎肯定品質保證　江西探幽尋奇全攻略

哈啾！老媽打噴嚏驚醒充電中柯基 牠憤怒離席...回頭使出「死亡凝視」

政治熱門新聞

侯康1政見　醫：LINE群一面倒要投藍

趙少康弄丟敬老卡　遺失原因超閃

空拍圖曝光！柯文哲高雄造勢攻綠票倉

高雄造勢破8萬人！柯進場花13分鐘

「馬時代台積電差點被併！士氣低」　謝金河：蔡執政才變護國神山

蔡英文高雄造勢嘆：當台灣總統真光榮

柯文哲口誤「只有民進黨有關鍵力量」

快訊／國民黨高雄造勢喊破12萬人　侯友宜大進場走超過10分鐘

選戰觀察／侯友宜南部拚小輸為贏 管中閔拉攏知識藍成亮眼手牌

蕭美琴：如何解釋國會議長曾用膝蓋走路？

快訊／賴清德高雄籲「再拒絕韓國瑜一次」

蘇貞昌狂酸韓國瑜：高雄哪有又老又窮？

綠營立委選將連辦2場音樂饗宴

韓國瑜喊讓選票爆炸支持侯康　笑管中閔挺侯如「大姑娘進洞房」

更多熱門

相關新聞

選戰衝刺過世父親老同事助選送暖姚正玉

選戰衝刺過世父親老同事助選送暖姚正玉

選戰倒數計日，台南市立委第三選區（北區安南區）候選人姚正玉受到父親生前台電老同事、失聯數十年的小學、高中同學都紛紛跳出來助選，在艱困的選戰中，讓姚正玉非常感動。

王金平、邱毅站台力挺李全教

王金平、邱毅站台力挺李全教

醫界票倉撼動　LINE群一面倒說要投藍

醫界票倉撼動　LINE群一面倒說要投藍

陳其邁：選舉不是實驗不能重來

陳其邁：選舉不是實驗不能重來

快訊／賴清德高雄籲「再拒絕韓國瑜一次」

快訊／賴清德高雄籲「再拒絕韓國瑜一次」

關鍵字：

賴清德2024總統2024賴清德徐富癸鍾佳濱2024立委2024屏東縣立委

讀者迴響

熱門新聞

越南妹幫你洗「殘廢澡」只穿內褲就上

射完有抱抱？最美博士曝「後戲1重點」女友更愛你

即／氣象署深夜低溫特報　3縣市恐跌破10度

救護車鳴笛「轎車不讓路」　患者過世

《單身即地獄3》曹旻志「綠茶舉動」被罵到關IG留言

2歲乖孫被塞冰箱！老夫婦「伴屍4天」聞惡臭才知

「43年名店」宣布熄燈　饕客錯愕

長照機構徵「打麻將志工」陪打條件曝

5星座「單身越久越難追」！天蠍性跟愛可以分離

看中統一獅火球男　兄弟評估網羅

侯康1政見　醫：LINE群一面倒要投藍

吃喜酒發現「女友是阿姨」！他崩潰　

鄉民憶2起「恐怖掀床命案」：女遭腰斬慘死

日藥妝店感冒藥限購　竟因年輕族狂吞

楊丞琳再爆失言？「陳綺貞一聽愣住」尬臉全被拍

更多

最夯影音

更多
行車紀錄器捕捉海嘯過程　水位20秒快速上升吞街道

行車紀錄器捕捉海嘯過程　水位20秒快速上升吞街道
高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝

高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝

菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

李千娜揪老公拍戲「挺孕肚淚崩」　黃尚禾「暴怒狠砸玻璃杯」

李千娜揪老公拍戲「挺孕肚淚崩」　黃尚禾「暴怒狠砸玻璃杯」

《換乘戀愛3》女團成員公開「13年地下情」　前任為她放棄當偶像..惹哭全場

《換乘戀愛3》女團成員公開「13年地下情」　前任為她放棄當偶像..惹哭全場

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜反擊賴清德、柯文哲抹紅 霸氣喊「我兩代人拿槍護台」

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面