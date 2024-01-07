太累了？柯文哲喊話三黨不過半　口誤稱「只有民進黨有關鍵力量」

▲柯文哲「TeamKP召集令-高雄場」造勢活動。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／高雄報導

民眾黨總統候選人柯文哲自2日啟動全台車掃，第6天抵達高雄市，並於晚上趕場參加大造勢，一路上受到支持者熱情相挺，連到駁二商圈、瑞豐夜市都擠滿人潮搶著合照。但或許是近幾天行程不間斷，柯文哲除了有些曬傷且疲憊外，稍早於高雄造勢時不小心口誤，直言「只有『民進黨』（應為民眾黨）有一個關鍵力量」。

民眾黨晚間6時在高雄凹子底捷運站附近的神農路上舉辦「TeamKP召集令-高雄場」，就是希望再創日前岡山「三粉」大造勢氣勢，隔空向藍綠拚場。而造勢會場於5時開放民眾進場，一旁的凹子底森林公園就擠滿支持者等著安檢，到了晚間6時左右，場內座椅已經被坐滿，其他支持者只能站在旁邊的公園觀看。

而柯文哲本人於晚間8時18分抵達活動最後方，支持者們熱情地不斷湧上中間走道，並搶著握手拍照，使柯直至31分才走上舞台，花了約13分鐘。

柯文哲致詞時向底下支持者喊話，盼高雄鄉親投票給第一選區立委候選人曾尹儷，而總統、副總統票投給1號「柯盈配」，政黨票則投給台灣民眾黨，「只要國會在第一階段三黨不過半，國會才有辦法理性運作。」

柯文哲提及，國民黨、民進黨每天就是打架、丟豬內臟、丟預算書、丟水球，30年來就是這樣，「只有『民進黨（應為民眾黨）』有一個關鍵的力量，才可以逼迫這兩個黨不會再用過去那個手段，所以我要跟大家講，藍綠會過去，民眾有未來。」