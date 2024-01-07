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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／蔡英文喊「高雄衝全國最高票」　感性嘆：當台灣總統真光榮

▲▼民進黨高雄萬人造勢 蔡英文 蕭美琴。（圖／記者呂晏慈攝）

▲總統蔡英文今天晚間前往高雄鳳山造勢。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／高雄報導

選前超級星期天，民進黨大咖今（7）晚間齊聚高雄鳳山造勢，現場喊破10萬人齊聚，總統蔡英文登台助講時高呼，高雄要衝全國最高票，要支持民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴在民主的路上一直走，讓台灣繼續走向世界。她也感性地說，8年執政當然有辛苦，但當看到長輩在長照據點的笑容、台船員工在海鯤號下水時驕傲的神情，「我就覺得，當台灣的總統，真的很光榮，也充滿了感激，謝謝大家」。

回顧過去幾次總統大選，2020年民進黨「蔡賴配」在高雄開出逾109萬票超高票數，2016年「英仁配」亦拿下95.5萬餘票的成績。蔡英文今天晚間在高雄萬人大造勢現場進一步表示，選前黃金周的最後一場，為什麼她來到高雄，是因為高雄市長陳其邁說「總統，我們高雄要衝全國最高票」，叫她一定要來，「高雄人我們一起帶頭衝，好不好？」

蔡英文談及近期與正副總統候選人賴清德、蕭美琴一同拍攝「在路上」競選宣傳片，她比喻，要開台灣這台車，真的很不容易，這些年來，民進黨政府一路上遇到許多困難及顛簸，但是，有賴清德坐在副駕駛座，幫自己看路、看導航，還有台灣人民跟她一起作伴，「這條路雖然不好走，但是我們勇敢、堅定地向前走，對不對？」

蔡英文說，非常感謝大家，未來，這台車要繼續穩穩地開，要繼續走對的路，一定要選對的人；在這條正確的路上，蔡英文政府建設台灣、壯大國家，照顧人民、穩健財政，堅守自由民主、走向世界，「台灣走向世界的這條路，我們要一直走，絕對不回頭」，謝謝高雄市民這8年來，跟自己一起創造蔡英文路線。

蔡英文感性地說，她到很多地方，鄉親都會向自己說「總統，妳辛苦了」，但她要說，為台灣所做的每一件事，都是自己應該做的事，「8年執政當然有辛苦，但是我看到長輩在長照據點的笑容，看到台船的員工在海鯤號下水時驕傲的神情，我就覺得，當台灣的總統，真的很光榮，也充滿了感激，謝謝大家」。

蔡英文說，「我們好不容易，留下了更好的台灣給大家，也把台灣帶到世界上的舞台，我們8年的努力不能白費」。她說，未來要繼續讓高雄從重工業城市，走向加速半導體的群聚，昨天有新竹鄉親製作「民主路禁止迴轉」的手舉牌，而她要拜託大家，「在民主的路上，我們不要迴轉，也不走回頭路，大家說好不好？」

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