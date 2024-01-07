蕭美琴憂韓國瑜成立法院長　「如何向外賓解釋他曾用膝蓋走路？」

▲民進黨副總統候選人蕭美琴登上鳳山造勢舞台。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／高雄報導

民進黨副總統候選人蕭美琴今（7）晚間出席高雄鳳山造勢，現場喊破12萬人齊聚，她登台時高呼，1月13日要繼續創造屬於台灣人光榮的故事，並大酸國民黨不分區立委候選人、高雄市前市長韓國瑜說，過去高雄人曾一不小心選錯了，「我沒有辦法想像，我在未來要面對這些外國朋友，我要怎麼跟他們解釋，我們的國會議長曾經用膝蓋走路？」

選前超級星期天，民進黨今天晚間在高雄鳳山舉辦大型造勢活動，包括總統蔡英文、正副總統候選人賴清德、蕭美琴、行政院前院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁、黨籍立委候選人們均與會。

蕭美琴致詞時說，台灣的經濟表現，讓全球知道，台灣的和平穩定，是全世界不可或缺的一部分，她擔任駐美代表期間，美國總統拜登就任後簽署的第一個對外貿易協定，選擇與台灣簽署，這是因為大家看好台灣，外資都要投資台灣。

蕭美琴表示，她剛從美國返台時，聽到有些人這也嫌、那也嫌，一開始真的難以適應，當然她知道，在拚經濟的過程中，確實有做得不夠周到的地方，也遺漏了一些人，所以蔡總統提出加薪減稅、減輕年輕人的負擔，「我們做了很多，拜託大家，給做事的人一個公道，展現台灣人持續要看到的進步」。

蕭美琴也酸韓國瑜說，過去高雄人曾經一不小心，選錯了一個韓國瑜，「我沒有辦法想像，我在未來要面對這些外國朋友，我要怎麼跟他們解釋，我們的國會議長曾經用膝蓋走路？我不知道怎麼跟他們解釋，我們的議長喜歡娛樂、講大話？我無法跟他們解釋，台灣人共同創造的光榮感，我們台灣人共同創造的尊嚴，是這個樣子」。

蕭美琴強調，蔡英文總統已經讓世界上架台灣，這一條正確的路，需要立法院每一位進步的力量，每一位都要讓他們當選，缺一不可，「1月13號是我們延續高雄光榮的時刻，是我們繼續在世界上架台灣的日子，是我們讓世界繼續看到台灣的美好，繼續看到台灣的進步，是讓世界看到台灣人守護自由民主的決心，台灣人創新繁榮的堅持，台灣人對公義永續的堅持」。