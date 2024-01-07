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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

選戰觀察／侯友宜南部拚小輸為贏 管中閔拉攏知識藍成亮眼手牌

▲朱立倫、侯友宜、馬英九國民黨南台灣大造勢。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲侯友宜國民黨南台灣大造勢，致詞時強打經國牌。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／高雄報導

大選黃金周衝刺，藍綠白總統候選人前進高雄大車拼，國民黨總統候選人侯友宜在支持者簇擁下走上時代廣場舞台，現場更喊出破12萬人驚人數字。延續前幾場造勢加強「棄柯保侯」力道，藍營大咖致詞時皆呼籲選民集中選票，達成下架民進黨、政黨輪替目標。值得一提的是，當神秘嘉賓台大前校長管中閔出場，現場響起如雷掌聲，顯見管對於深藍、知識藍有一定程度影響力，他更以自身為學術倫理、反抄襲代表，成為國民黨南台灣造勢侯友宜打出最亮眼的一張牌。

今天這場造勢活動，前台大校長管中閔擔任特別嘉賓，這是他人生第一次登台助選，也是國民黨支持者第一次看他登台，因此格外引發關注；事前媒體便大肆預告，而當他真正現身時，全場藍營支持者也給予高聲歡呼，熱情程度甚至與高雄市前市長韓國瑜不相上下。

選戰進入倒數關頭，「名人相挺」是重要風向球，例如2000年總統大選，諾貝爾獎得主、前中研院長李遠哲公開支持前總統陳水扁，就被認為是阿扁獲勝的主因之一。而管中閔身為前台大校長，在人民心中地位崇高，如今登高一呼相挺侯友宜，或能產生「李遠哲效應」。尤其他以「卡管案」受害當事人之姿現身說法時，「民進黨破壞學術自由，倒楣的就是我」，全場藍營支持者無不為之動容。

韓國瑜登台也呼應管中閔的談話，稱聽了好感動，「連全台灣最重要的台灣大學校長都站出來」。侯友宜登台致詞時，亦特別提及管，痛批民進黨的手伸到學術自由的台灣大學，就連管都要出來幫自己站台，是因為真的看不下去了。從韓、侯相繼提及管，說明他的確是貫串整場造勢的焦點人物。

▲管中閔、韓國瑜出席國民黨南台灣大造勢。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲管中閔造勢初登板。（圖／記者鄭佩玟攝）

不過，地方輔選人士指出，韓國瑜並未像昨日在桃園造勢提及柯文哲，是比較可惜的地方，選舉倒數若國民黨欲使棄柯保侯效應發酵，應趁今日同在高雄車拚時更加強力道，除了證明能比民進黨做得好，更該把柯文哲的勢頭壓下，得以造就「西瓜偎大邊」心理，但今日大頭們卻都未在此著墨，而僅是不斷喊「集中選票」，難免讓人會感到疲乏。

另外，因1月13號投票日適逢故總統蔣經國逝世紀念日，而蔣經國深受藍營支持者緬懷，且侯友宜也是蔣經國時代救國團十大傑出青年得獎者，得以順勢強打「經國牌」。侯致詞時，特別引述蔣的教誨，「清廉、勤政、認真、打拼」、「今天如果不做，明天就會後悔」，強調1月13號投票日一定要贏，這樣才對得起蔣經國，在試圖爭取非綠選民的同時，也不忘緊抓深藍基本盤，最後關頭不僅要歸隊，且出門投票才是重中之重。

地方人士不諱言，此場南部造勢重要程度僅次於選前之夜，對於外界總戲稱，高雄是民進黨躺著選的鐵板一塊，國民黨訴求南部「小輸為贏」，在今日傍晚人潮滿出時代廣場來看，國民黨與侯友宜已鬆動南部政治板塊，「票開出來可能差距在20萬以內」，展現出翻轉南台灣的氣勢也給予支持者投票的信心；不過，該人士也點出，若侯友宜副手趙少康能在高雄多多合體，對於最後衝刺必有助益，「別忘了高雄也有許多眷村」，最後幾天若能都成功催出來，將對高雄乃至於全國選情產生重大效應。

▲國民黨高雄大造勢，現場喊破超過12萬人。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲國民黨高雄大造勢，現場喊破超過12萬人。（圖／記者鄭佩玟攝）

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