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快訊／高呼國家利益>政黨利益　賴清德高雄籲「再拒絕韓國瑜一次」

▲賴清德出席高雄鳳山造勢活動。（圖／記者呂晏慈攝）

▲賴清德今天晚間出席高雄鳳山造勢活動。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／高雄報導

民進黨總統候選人賴清德今（7）晚間出席高雄鳳山造勢，現場喊破12萬人齊聚。他致詞時高呼「再拒絕韓國瑜一次」，將韓國瑜三振出局，讓民進黨國會過半，同時宣布將以「民主力量要團結」、「國家朝野要團結」、「民主陣營要團結」3面向團結台灣，將建立「國家利益高於政黨利益」、「政黨利益高於個人利益」的政黨文化，團結朝野一致對外。

選前超級星期天，民進黨今天晚間在高雄鳳山舉辦大型造勢活動，包括總統蔡英文、正副總統候選人賴清德、蕭美琴、行政院前院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁、黨籍立委候選人們均與會。

賴清德登台致詞時表示，未來他與蕭美琴將用「3項團結」團結台灣，第一是「民主力量要團結」，要結合社會上認同民主、熱愛自由的好人才，一起建設國家，讓台灣人民安居樂業；第二是「國家朝野要團結」，選舉是一時的，國家利益才是長久的，未來他將建立「國家利益高於政黨利益」、「政黨利益高於個人利益」的政黨文化，發揮民主的精神，團結朝野一致對外，在外交、國防、兩岸的路線上，台灣人要一條心，才能打造堅韌永續的國家。

對於第三點，賴清德說，第三是「民主陣營要團結」，現在的台灣已經是世界的台灣，要堅定地信賴台灣，與民主陣營肩並肩站在一起，持續深化交流合作，讓台灣成為世界的台灣。他表示，面對中國威脅，更要同心協力、團結一致，要一起走在民主和平、創新繁榮、公義永續的道路上。

賴清德還說，總統、副總統就是握著方向盤的駕駛員，立法院才是引擎，民進黨在國會過半，支持民主的力量足夠，引擎才有力量，才能推動國家進步，相反地，若由藍白掌握國會，「大家想一想，他們會不會理性監督？他們會不會杯葛？他們會不會扯後腿？會」，相對綠營走的是信賴台灣這條路，藍白走的是依賴中國的老路，兩條不同的國家路線，如果民進黨沒有過半，勢必會在立法院打結、造成衝突。

賴清德呼籲高雄市民，倘若民進黨在國會沒有過半，再度朝小野大，國家將陷入衝突，會停滯不前，國防自主的努力就會全數白費，「我們一定不希望看到這樣的結果，大家說對不對？」他說，倘若藍白國會過半，韓國瑜就是立法院長，「高雄人對韓國瑜最了解了，4年前高雄人看清韓國瑜，拒絕他，罷免他，我們要讓民進黨國會過半，再度拒絕韓國瑜一次好不好？」

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