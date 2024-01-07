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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文被賴清德丟包海邊？　導演羅景壬親解釋3原因

▲▼賴清德競選總部釋出「在路上」拍攝幕後花絮。（圖／翻攝自賴清德YouTube）

▲賴清德競選總部釋出「在路上」拍攝幕後花絮。（圖／翻攝自賴清德YouTube）

記者陶本和／台北報導

民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴的競選影片「在路上」中，總統蔡英文在海邊一處下車，被支持者開玩笑說，竟然把總統丟包在海邊，掀起熱烈討論。導演羅景壬6日也親自解釋，拍攝日考慮到光感、構圖與意象，所以決定讓蔡英文在台2線海邊下車。

民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴全國競選總部推出「我們一起，在路上」影片，以開車上路為主題，由總統蔡英文親自出演。有趣的是，在影片「交棒」的片段中，蔡英文在一處海邊下車，讓眾多網友開玩笑熱議是「在海邊被丟包」，還有人在臉書發起「去海邊把蔡英文接回來」活動。

對此，導演羅景壬6日則親自解釋，強調拍攝日考慮到光感、構圖與意象，所以跟攝影指導決定，讓蔡英文在台2線海邊下車。

羅景壬說，他看過一則民進黨不分區立委候選人沈伯洋的訪問，大意是，由於不可能存在與你百分之百契合的候選人，民主選舉必然是某種「含淚投票」：你必須出門去投票，去支持理念和你85%相近的、和你70%相近的、55%相近的人，才能防止那些理念與你背道而馳、能力讓你不敢恭維的人取得權力。

羅景壬表示，這次大選，在藍白陣營大量仇恨言論下，人們逐漸感到疲乏，關心度持續下降，失去耐心去觀察三黨顯而易見的困境。國民黨陷入某種難以理解的狀態：高舉「政黨輪替」大旗，卻始終無法指出一個令人安心的方向。他們推舉的正副總統候選人，顯然不是黨內最佳人選，既不能折服黨內同志，對黨外民眾也缺乏魅力。

羅景壬指出，這個現象不只發生在總統選舉，立委選舉亦同。國民黨將韓國瑜安排在不分區立委第一名，令人意外－－按照慣例，只要國會過半，第一名不分區立委就會被推舉為立法院長。

他說，相信所有人都對韓國瑜有深刻感受，客觀來說，可以描述為「爭議」。不可諱言，韓擁有許多支持者，卻也擁有最多反對者；做為史上首位被最快速、最高票罷免的市長，縱使完全不論功過，他毋寧是全國最具「爭議」的政治人物。倘若韓國瑜擔任立法院長，領導全國最高民意，必然是國政動盪的源頭。

羅景壬表示，最令人費解的是：國民黨推舉的總統人選、立院龍頭人選，都不是黨內最好人才，甚至區域立委戰場，也一樣充滿爭議：徐巧芯是最佳人選嗎？顏寛恒是最佳人選嗎？謝衣鳯是嗎？羅智強呢？王鴻薇？張智倫？馬文君？傅崐萁？

對於民眾黨，羅景壬說，全然是另一番風景：既標榜新政治，又靠攏舊黑金；既尋求與國民黨合作，又斥責國民黨腐敗無能；既斥責蔡英文一事無成，又表態延續蔡英文路線。這個黨言行前後極不一致，教育人民不要挑「兩顆爛蘋果」，卻率先把兩顆蘋果都嚐盡，萬事訴諸「超越藍綠」的信仰，「然而，只要願意跳脫信仰的迷霧，所有矛盾都能被輕易觀測，單單一場君悅記者會即可證明，其執政的決心與能力，都無法使人信服」。

羅景壬表示，民進黨的處境則是，無論任何選舉結果，蔡英文都將離開她的職位，然而這個國家的重大變化，卻普遍沒有被人們意識到、感受到，「我總相信，一切問題，台灣人都看在眼底。在藍白發動的大量仇恨言論下，人們也許疲乏，也許拒絕關心，但眼睛終究不會闔上」。

「所以，2023年12月7日拍攝日，我和攝影指導決定，讓觀眾目睹總統下車。」羅景壬表示，看見台2線的海邊風景，聽見一句「你們一定會開得比我更好」，台灣人第一次真正意識到，蔡英文過去八年的穩健治理，即將告一段落；即使並沒有在所有議題上讓所有人同時滿意、卻始終維持高民意基礎、難以否認是總統民選以來的台灣最佳領導者，即將海闊天空，離開她的崗位。

羅景壬說，為了讓穩健治理路線得以延續，讓台灣繼續走向世界，他選擇支持賴清德、蕭美琴，選擇支持執政黨國會過半，「我永遠期許藍白兩黨蛻變為忠誠反對黨，但在此之前，我們會運用我們的選票，阻止那些理念讓我們困惑、能力讓我們遲疑的人，取得統治我們的權力」。

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