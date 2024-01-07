台中造勢遇民眾帶鎮暴槍　今維安升級⋯柯文哲喊「相信專業」

▲柯文哲高雄車掃，會前受訪。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／高雄報導

民眾黨總統候選人柯文哲自2日啟動車掃，7日已經邁入第6天，車掃陣仗抵達高雄市，但只見從6日傍晚台中造勢至今，周邊維安都有所升級，事後柯營才解釋，是因台中造勢有民眾攜帶鎮暴槍、彈匣。柯文哲7日表示，自己就是相信專業，維安相當有經驗，沒什麼大問題。

關於「選前黃金週」6、7日，柯文哲選定台中、高雄這2大中南部縣市進行造勢，而柯昨在台中車掃時，路邊擠滿支持群眾，場面相當狀況，晚上在大里振坤宮舉辦造勢晚會，但現場媒體卻發現維安有所升級，不同於先前造勢可直接入場，此次連背包、行李箱都要攤開來一一檢查。

事後，柯文哲競選辦公室發言人陳智菡6日晚間表示，傍晚5時40分於柯文哲台中晚會現場實施門禁安檢時，維安查獲一名32歲男子，無故攜帶鎮暴槍ㄧ把、彈匣1個、辣椒噴霧，維安人員立即移請霧峰分局依據《社會秩序維護法》第65條3款偵辦。

面對民眾帶鎮暴槍進入造勢場域，柯文哲今早於高雄出發車掃時，只見周邊維安人數也略為提升。柯文哲表示，自己的態度還是一樣，就是相信國安團隊的專業，而且台灣已經經歷7次總統大選，維安都相當有經驗，SOP大部分都OK、沒什麼大問題。