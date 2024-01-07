韓國瑜要挺柯票投侯康　柯文哲曝「私下講的不同」⋯再揭話中玄機

▲柯文哲高雄車掃，會前受訪。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／高雄報導

前高雄市長韓國瑜6日出席國民黨總統候選人侯友宜桃園造勢時，表示投給民眾黨總統候選人柯文哲是空氣槍，「非常熱鬧但不會贏」，呼籲柯粉把選票轉投侯康。對此，柯文哲7日回應，他了解韓國瑜受到很大的壓力，一定要配合操作棄保，因為這跟韓私下與他說的不一樣，且話中含意就是「柯比較好」、「侯比較不好」。

民眾黨總統候選人柯文哲7日在高雄進行車掃，針對韓國瑜昨稱柯非好不好的問題，而是贏不贏的問題，要把票投給侯康？柯文哲表示，以他對韓國瑜的了解，韓作為國民黨黨員，現在還列在國民黨不分區立委第一名，「以他（韓國瑜）的個性，他應該是知道什麼就講什麼，所以他也是遭到很大的⋯我可以了解他是受到很大的壓力，一定要配合操作棄保。」

柯文哲提及，其實這跟韓國瑜私下講的都不一樣，還有一點，其實後來仔細看韓國瑜講話就知道，人在講話裡面是有潛意識的，「他說這不是好、不好的問題，意思其實就是『柯文哲比較好啦！侯友宜比較不好啦！但現在掛這個位子怎麼辦？』所以可以理解韓國瑜的壓力啦！」

媒體追問，韓國瑜私下究竟怎麼講的？柯文哲說，「我才不會跟侯友宜一樣，把人家私下簡訊公開拿到外面講。」

另外，針對國民黨主席朱立倫昨稱，國民黨這幾年有反省、知錯並改革，有無感受到？柯文哲聽聞問題後不斷大笑，直言「我的回答就『哈哈哈』這樣就好。」